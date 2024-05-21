محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية طرق بقرى مركز ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بين المراكز والقرى دون معاناه لافتاً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس او تهاون لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بشن حملات نظافة وتسوية عدد من الطرق بمدينة ديروط، حيث تم رفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتى مزلقان نزلة عبداللاه ماراً بقرية الشراقوه بحري وجسر الرياح غرب وشرق السلخانة حتى محطة مياه شلش وشارع دكتور زعزوع وشارع الثانوية العسكرية والمعهد الديني وخلف مدرسة التجارة ومدرسة الصنايع بنين والدلجاوي القبلي بالإضافة إلى رفع المخلفات ببعض القرى التابعة منها قرى جرف سرحان، وبني يحيى وشلش والشراقوه وهو ما أسفر عن رفع حوالي 90 طن قمامة على مدار اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية خلال حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة فضلاً عن دهان بلدورات بشارع مستشفى الحميات بديروط ودهانات سور حديقة أبو شجر على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وذلك بإشراف، ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وحسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبي رئيس المركز وصلاح عبد الغني مدير قطاع النظافة والتجميل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والمخلفات والبيئة.