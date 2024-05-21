اليوم.. 3 مواجهات قوية في الدوري المصري

يشهد اليوم الثلاثاء 3 مواجهات قوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك لحساب الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

3 مواجهات..

تنطلق أولى مباريات اليوم بلقاء يجمع بين بلدية المحلة والداخلية وسيقام في تمام الرابعة عصر على ملعب غزل المحلة، وستحمل المباراة نوعا من الإثارة والندية لتنافس الفريقين على مراكز الهبوط.

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة ويحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء في مواجهة قوية لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وفي نفس لتوقيت يحل طلائع الجيش ضيفا على استاد خالد بشارة لمواجهة الجونة.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة ويليه الجونة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.