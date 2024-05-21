الأوبرا تحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي.. الليلة

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ندوة بمناسبة اليوم العالمى للتنوع الثقافي، ودوره فى التنمية بمجالاتها المختلفة بمشاركة الدكتورة نهلة امام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافى ، الشاعر مسعود شومان رئيس هيئه قصور الثقافة سابقا ، الدكتور محمد شبانة استاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية و الناقد المسرحي جرجس شكرى

يدير الندوة الإعلامى حسن الشاذلى وذلك فى السابعة مساء اليوم 21 مايو بمعهد الموسيقى العربية .

يذكر أن منظمة اليونسكو تحتفى في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية لإبراز ثراء ثقافات العالم والقاء الضوء على الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا