منتخب الشرقية يتغلب على منتخب المنيا بدوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تأهل منتخب الشرقية علي حساب منتخب المنيا، بضربات الجزاء الترجيحية، بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

جاء ذلك خلال منافسات نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقود منتخب الشرقية الكابتن نصر ابراهيم، ومنتخب المنيا بقيادة الكابتن هشام عبد الرسول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

أثني وزير الشباب والرياضة علي الروح العالية والقوة والجدية التي تمتع بها مباريات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز منذ انطلاقها وحتي التصفيات النهائية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.





