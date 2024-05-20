وزير الشباب والرياضة يشهد جانب من فعاليات بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جانب من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة.



وعلي هامش الفعاليات، ألتقي الدكتور أشرف صبحي ، المنتخب المصري الساق الواحدة، مع أفراد الجهاز الفني والإداري، ويدعم الفريق خلال مبارياته المقبلة.



وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.



ونوه الوزير إلي حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التى تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية.



يذكر أن المجموعة الأولى تضم مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا وكينيا وجامبيا والجزائر، وعلى المجموعة الرابعة أنجولا وتنزانيا وسيراليون ،بأن تتوزع المباريات على ثلاثة ملاعب رئيسية، وهي مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول، بيتروسبورت، وايروسبورت.







