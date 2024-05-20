وزارة الشباب تطلق المرحلة الأولي من برنامج «الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المجتمعية » بسوهـاج

•• البرنامج : ينفذ في 9 محافظات مع تكثيف

الحملات التوعوية داخل المنشآت الشبابية نحو بناء الوعي التكنولوجي و المعلوماتي لدى الشباب



أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، أولي فعاليات المرحلة الأولي من برنامج « الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المجتمعية » بمركز شباب توشكي في محافظة " سـوهـاج " ، بمشاركة 60 شابًا وفتاة من الكيانات والكوادر الشبابية في نطاق المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشـرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.



وتحدث الدكتور عماد الدين عبد الله ، مدرس الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج ، حول :" أهمية منظومات الذكاء الاصطناعي والرقمي والتقنية الذكية وبرامج البيانات، الهادفة في مجملها إلى توفير الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر ، وتمكين الطاقات الشابة بالتكنولوجيا المتقدمة وأدوات ومهارات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في بناء جيل متمكن من تكنولوجيا المستقبل، وقادر على تطوير مختلف القطاعات الحيوية ، وان متطلبات وظائف المستقبل تحتاج الي تزويد الشباب بمهارات رقمية قوية وإحاطة واسعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ".

واشار الي :" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقدم تكنولوجي بل هو محفز للتغيير الإيجابي، والجمهورية الجديدة تؤمن بضرورة تسليح الجيل القادم من القادة الشباب بالمعرفة والمهارات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمضيّ قدماً نحو بناء مستقبل أفضل .

وتسعي وزارة الشباب والرياضة من خلال البرنامج الي :" تنمية المهارات العلمية والثقافية والتحول الرقمي ، والمساهمة في بناء الوعي التكنولوجي والمعلوماتي لدى الشباب ، وكذا تحسين إنتاجية المعلومات وكفاءتها ، ومساعدة الشباب على خلق فرص جديدة، تعزيز نمط الحياة وتوفير الطاقة حتى تكون الحياة أكثر أماناً ، مساعدة الشباب على حل المشكلات الاجتماعية الأكثر أهمية وتعقيداً لتحسين نوعية الحياة".

تجدر الإشارة الي أن تنفيذ البرامج في مرحلته الأولي يستهدف 9 محافظات ( البحيرة ، الشرقية ، الغربية ، الفيوم ، القاهرة، المنوفية سوهاج ، مطروح ) ، بالإضافة الي تنفيذ حملات توعية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المجتمعية داخل منشآت الوزارة بكل محافظة ، مع تكريم شباب " أفضل حملة بالبرنامج " .







