سام ألتمان يشعر بالحرج من تهديد OpenAI للموظفين

يقال إن OpenAI جعلت الموظفين المغادرين يختارون بين الاحتفاظ بأسهمهم المكتسبة والقدرة على التحدث ضد الشركة.

وفقًا لشركة Vox، التي اطلعت على الوثيقة المعنية، يمكن للموظفين "أن يخسروا جميع الأسهم المكتسبة التي اكتسبوها خلال فترة وجودهم في الشركة، والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها ملايين الدولارات" إذا لم يوقعوا على اتفاقية عدم الإفصاح وعدم الاستخفاف، شكرًا. إلى حكم في أوراق الصعود. أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في تغريدة مساء السبت أن مثل هذا البند موجود بالفعل، لكنه قال: "لم نقم أبدًا باسترداد الأسهم المكتسبة لأي شخص، ولن نفعل ذلك إذا لم يوقع الناس على اتفاقية الانفصال (أو لم يوافقوا على ذلك"). اتفاقية عدم التجريح)."

وقد ردد متحدث باسم OpenAI هذا الأمر في بيان لـ Vox، وقال ألتمان إن الشركة "كانت بالفعل بصدد إصلاح أوراق الخروج القياسية خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك". ولكن كما لاحظت Vox في تقريرها، تحدث موظف سابق واحد على الأقل في OpenAI علنًا عن التضحية بالإنصاف من خلال رفض التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء عند المغادرة. نشر دانييل كوكوتاجلو مؤخرًا على أحد المنتديات عبر الإنترنت أن هذا القرار أدى إلى خسارة أسهم من المحتمل أن تصل إلى "حوالي 85 بالمائة من صافي ثروة عائلتي على الأقل".



وفي رد ألتمان، اعتذر الرئيس التنفيذي وقال إنه شعر "بالحرج" بعد اكتشافه لهذا البند، الذي يدعي أنه لم يكن على علم به من قبل. "[T] كان هناك بند بشأن الإلغاء المحتمل للأسهم في مستندات الخروج السابقة لدينا؛ "على الرغم من أننا لم نسترجع أي شيء أبدًا، إلا أنه لم يكن ينبغي أبدًا أن يكون هذا شيئًا لدينا في أي مستندات أو اتصالات،" كتب على X. "هذا على عاتقي وفي إحدى المرات القليلة التي شعرت فيها بالحرج حقًا من تشغيل openai؛ لم أكن أعلم أن هذا كان يحدث وكان يجب أن أفعل ذلك [كذا]." بالإضافة إلى الاعتراف بأن الشركة تقوم بتغيير أوراق الخروج، تابع ألتمان قائلاً: "إذا كان أي موظف سابق وقع على إحدى هذه الاتفاقيات القديمة يشعر بالقلق بشأن ذلك، فيمكنه الاتصال بي وسنقوم بإصلاح ذلك أيضًا ".

يأتي كل هذا بعد استقالتين رفيعتي المستوى من OpenAI هذا الأسبوع. أعلن إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لـ OpenAI وكبير العلماء، يوم الأربعاء أنه سيترك الشركة، وتبعه بعد فترة وجيزة جان لايكي، الذي كان قائد فريق في فريق سلامة الذكاء الاصطناعي "Superalignment" الذي تم حله الآن في OpenAI.