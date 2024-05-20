"الإعلام والحرب.. ملحمة غزة نموذجًا" فى ندوة بمركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة

يقيم مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة، ندوة متخصصة تحت عنوان "الإعلام والحرب.. ملحمة غزة منذ 7 - 10-2023 وحتى اليوم مثالًا" وذلك بمناسبة الذكري الـ76 للنكبة.



تتناول الندوة نقدًا لكيفية تغطية الإعلام العربي والاجنبي لوقائع الحرب والاهداف التي أراد توصيلها ورؤية لدوره المطلوب مستقبلًا دفاعًا عن الحقيقة ودعمًا للشعب الفلسطيني في محنته وملحمته.

يتحدث في الندوة الاعلامي الدكتور حامد محمود، أستاذ الإعلام السياسى واللواء دكتور محمد أبوسمره رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني في غزة ، واللواء دكتور شوقي صلاح الخبير الاستراتيجي واستاذ القانون الدولي - و المستشار احمد الخطيب ولفيف من الخبراء الاستراتيجيين من مصر وفلسطين.

تعقد الندوة في تمام الثانية عشر ظهرًا في مقر مركز يافا للدراسات (٤٣ شارع رقم ٦- المعادي ) يدير الحوار الدكتور رفعت سيد أحمد رئيس المركز .