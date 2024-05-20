باي سكاي: ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تُساهم في تعزيز الشمول المالي

شاركت شركة باي سكاي، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، في معرض سيملس الشرق الأوسط الذي أقيم في دبي في الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024، في إطار استراتيجيتها التي تستهدف تعزيز تواجدها وتطوير نموذج أعمالها، وحرصها المستمر على خلق قنوات تواصل بين الشركات والأفراد والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

يعد معرض سيملس منصة عالمية رائدة تجمع ألمع العقول وأكثرها ابتكاراً في مجالات المدفوعات، والتكنولوجيا المالية، والهوية، والبنوك، والبيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والتوصيل المنزلي والتسويق الرقمي.

ووقعت باي سكاي مذكرة تفاهم مع شركة Nearpay على هامش مشاركتها في المعرض من اجل تعزيز وتوفير خدماتها في السوق السعودي وتوسيع نطاق خدماتها من الحلول المالية المبتكرة التي تقدمها الشركة لعملائها ووضع اللمسات الأخيرة على انطلاق تطبيق يلّا سوبر آب في السوق السعودي.

جاءت مشاركة باي سكاي في المعرض في اطار جهودها المبذولة لتقديم أحدث حلول الدفع للأفراد والتجار والمؤسسات باستخدام التكنولوجيا المالية المتطورة، بما يتماشى مع دعمها لجهود الدول للتحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وقد استعرضت باي سكاي خلال مشاركتها في المعرض خدماتها وحلولها المالية المبتكرة في عالم التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى تطبيق يلا سوبر آب، وهو تطبيق متعدد الخدمات يستخدمه أكثر من مليوني عميل في مصر وقيد الإطلاق التجريبي حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

قال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي: "تعكس هذه المشاركة حرص باي سكاي على استعراض الخدمات والحلول المالية المبتكرة التي تقدمها لعملائها بالإضافة إلى التعرف على أحدث التجارب التي يتم عرضها من خلال الشركات الأخرى في المعرض."

وأضاف: أن باي سكاي مستمرة في تعزيز تواجدها في المنطقة، بعد أن حققت الشركة نتائج واعدة جداً بعد إطلاق خدماتها في ١٨ دولة. وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق أعمالها في العديد من الاسواق الرئيسية في المنطقة كجزء من التزامها بتقديم حلول مبتكرة تُساهم في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

واوضح، أن تطبيق "يلا سوبر آب" أظهر نتائج واعدة من خلال إقبال المستخدمين عليه في مرحلته التجريبية منذ إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة. مشيراً إلى أنه من المقرر إطلاق تطبيق يلا سوبر آب في السعودية وباكستان خلال النصف الثاني من عام 2024.