يوتيوب يتوج أوان بالدرع الذهبي

أعلنت منصة "أوان" الرقمية التابعة لـ "دبي للإعلام" عن حصولها على الدرع الذهبي من شركة يوتيوب، وذلك بعد تجاوز عدد مشتركي قناتها الرسمية على يوتيوب حاجز المليون مشترك، ليعكس ذلك أهمية "أوان" الرقمية وما تمتلكه من إمكانيات جعلت منها أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم المنصة تشكيلة من المحتوى المتنوع الذي يشمل الدراما العربية والخليجية والأجنبية، والبرامج السياسية والدينية والرياضية والأفلام السينمائية والوثائقيات، والأنيمي وغيرها

وتمكنت "أوان" عبر قناتها على يوتيوب من تحقيق نجاحات لافتة، بفضل تطور وتنوع المحتوى الذي تقدمه لجمهورها، وهو ما يتماشى مع توجهات "دبي للإعلام" واستراتيجياتها الهادفة إلى التركيز على إنتاج المحتوى الرقمي المبتكر، والقادر على تلبية أذواق كافة فئات المجتمع، حيث تبين إحصائيات يوتيوب امتلاك المنصة لأكثر من 1,019,618 مشترك في قناتها التي حققت 999.5 مليون مشاهدة، وهو ما يعكس قوة وتنوع محتواها الإعلامي.

وأكدت هبة السمت، مديرة منصة «أوان» الرقمية أن حصول منصة "أوان" على الدرع الذهبي يمثل قفزة نوعية في مسيرة تطورها. وقالت: "تواصل "أوان" مسيرة النجاح، وتقديم المحتوى الإعلامي المتميز الذي يتسم بأعلى معايير الجودة، ويبرز قدرتها على تجسيد الإبداع من خلال ما تقدمه من خدمات تلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع، كما يعكس مكانتها وشعبيتها في الإمارات والمنطقة. وأضافت: "يمثل هذا النجاح مؤشر مهم على ما تمتلكه المنصة من إمكانيات وقدرات جعلت منها إضافة نوعية إلى مجموعة المنصات الرقمية وبث المحتوى الرقمي والصوتي والبصري في المنطقة، لا سيما وإنها تتكامل من خلال خدماتها مع ما تبثه قنوات "دبي للإعلام"، ما أتاح الفرصة أمام الجمهور للمزج بين البث الحي والمباشر ومتابعة ما يفضلونه من إنتاجات درامية وبرامج أخرى قادرة على إثراء المجتمع"، مشيرة إلى أن المنصة ستواصل رفد قناتها على يوتيوب بفيديوهات ومقاطع جديدة.

ومنذ انطلاقتها في 2011 حققت "أوان" قفزات نوعية مكنتها أن تكون أكبر منصة OTT في الشرق الأوسط، حيث تتميز بتقنيات اتصال حديثة وخدمات ذكية مع تصميم مرن يتوافق مع جميع الأجهزة، بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى التلفزيونات الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها، ويمكن من خلالها متابعة البث الحي لقنوات "دبي للإعلام"، مع فرصة إعادة مشاهدة ما تم بثه خلال اليومين الماضيين عبر خدمة (Catch up TV)، كما تقدم المنصة لمتابعيها خدمة البودكاست التي تمزج بين البث الحي ومتابعة الفيديوهات الإعلامية، فيما يمكن للأطفال من خلال حساباتهم الخاصة في "أوان كيدز" متابعة ما يحلو لهم من المحتوى المميز بأمان، عبر مجموعة برامج منوعة.