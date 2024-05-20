إل جى تصدر تلفزيونات OLED بتقنية الذكاء الاصطناعى

أطلقت شركة إل جى مجموعتها الجديدة من تلفزيونات ال OLED لعام 2024 فى السوق المصرية.

تتضمن مجموعة ال OLEDالجديدة من إل جى ثلاثة موديلات و هى التحفة الفنية سلسلة OLED G4، المستوى الأوسط من الإصدارات OLED C4 و CS4، وأخيراً المستوى الأول من الإصدارات و هو ال OLED B4.

فازت تلفزيونات ال OLED من إل جى ب 16 جائزة ابتكار فى معرض CES 2024.

كما يوفر معالج الذكاء الإصطناعى المطور من إل جى أداء أعلى 4 أضعاف عن الإصدارات السابقة، مما يعمل على تحسين جودة الصورة وزيادة دقة ووضوح الأشياء و الخلفيات التى قد تبدو ضبابية، من خلال تحليل دقيق للصور مبنى على حكم الذكاء الإصطناعى المتميز والقادر على تحليل وحدات البيكسل بهدف الوصول لأعلى جودة ممكنة للصورة وتوفير تجربة مشاهدة أكثر وضوحاً وحيوية.

وبجانب ذلك، يعمل معالج الذكاء الإصطناعى المحسن على معالجة الألوان ببراعة من خلال تحليل الظلال المستخدمة بشكل متكرر لنقل الحالة المزاجية و العناصر العاطفية التى يأمل صناع المحتوى فى توصيلها للمشاهد.

كما زودت الأجهزة الجديدة بميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية Dynamic Tone Mapping و العاملة على تحليل الإختلافات فى درجة السطوع و تطبيق المنحنى الأمثل لدرجات الألوان، مما يضمن دقة طبيعية، تباين عميق و تفاصيل دقيقة للمشهد مما يخلق صورة جذابة اقرب لكونها ثلاثية الأبعاد.

وبجانب تقديم صورة طبيعية مذهلة، تعمل خاصية AI Sound Pro او نظام الصوت المدعوم بخاصية الذكاء الإصطناعى على تقديم تجربة صوت أكثر ثراءً و اكتمالاً، مع الاستفادة من الصوت المحيطى الإفتراضى 11.1.2 للسماعات المدمجة داخل التلفزيون لخلق بيئة مشاهدة مثالية. كما يعمل معالج الذكاء الاصطناعى على فصل الحوار عن الموسيقى التصويرية بشكل فعال لضمان وضوح الصوت و منح المستخم تجربة صوتية سلسة و طبيعية غير مسبوقة.

تقدم مجموعة إصدارات ال OLED الجديدة من إل جى لعملائهما نظام تشغيل WebOS المدعوم بعدد من المميزات و التقنيات الغير مسبوقة من خلال 4 ترقيات مستمرة للنظام على مدار 5 سنوات.

كما توفر المجموعة الجديدة لمستخدمينا خاصية فهم الأوامر الصوتية باللغة العامية، فضلاُ عن سهولة الوصول لمحتوى عالى الجودة من خلال أفضل المنصات و التطبيقات العالمية مثل Apple Tv، Netflix، Shahid و Wavo.