أترمس تكشف عن أحدث ابتكاراتها في أنظمة تكنولوجيا المراقبة بمعرض آيسنار أبوظبي 2024

أعلنت "أترمس – ATERMES"، الشركة الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تطوير المعدات والأجهزة عالية التقنية، تدشين مقرها الرئيسي الإقليمي الجديد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات والابتكارات لعملائها وشركائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قطاعات الدفاع والأمن والملاحة الجوية والفضاء والاتصالات وغيرها.

ويأتي افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة "أترمس" استكمالاً لأكثر من ثلاثة عقود من التعاون المثمر بين الشركة وعملائها وشركائها الإقليميين في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة والبرمجيات والحلول الرائدة في السوق. وستعمل الشركة من خلال مقرها الإقليمي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة على تلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء عبر العديد من القطاعات الاستراتيجية.

ويتزامن إعلان " أترمس " عن تدشين مقرها الجديد مع تأكيد الشركة مشاركتها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2024"، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو، وهو الحدث السنوي المتخصص والأكبر من نوعه، والذي يجمع نخبة من أهم وأبرز المسؤولين المتخصصين المعنيين بالأمن الوطني والأمن السيبراني والمشترين، وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص. وتعكس هذه الجهود رؤية الشركة والتزامها بتوسيع حضورها وتعزيز علاقتها مع منظومة شراكاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي معرض حديثه عن تدشين المقر الإقليمي الجديد والتأثيرات الإيجابية لهذه الخطوة بالنسبة للعملاء، قال وليد لحود، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "أترمس": "يمثّل مقرنا الرئيسي الإقليمي الجديد في دبي بداية حقبة جديدة من العلاقات المتميزة والقوية والبناءة التي نطمح إلى تأسيسها مع عملائنا وشركائنا في المنطقة. ويجسّد تدشين هذا المقر التزامنا المستمر والثابت بتعزيز أوجه التعاون والارتقاء بمستويات الثقة والشفافية سواءً مع عملائنا وشركائنا الذين تربطنا معهم علاقات متميزة منذ سنوات عديدة، أو المؤسسات والشركات والجهات التي بدأنا التعاون معها حديثاً. وستمكننا هذه الخطوة من تحقيق أهداف مهمتنا المتمثلة في تقديم المزيد من الدعم والخبرات الأكثر تخصصاً للعملاء على المستويين الفردي والجماعي. ومن خلال تعزيز علاقتنا والتعاون عن كثب مع عملائنا وشركائنا في المنطقة، ليس لدينا أدنى شك في أننا سننجح في توفير حلول وتقنيات مخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا وتوقعاتهم وتطلعاتهم للمستقبل، فضلاً عن تزويدهم بمختلف أشكال الدعم".

وتتمتع "أترمس" بأكثر من 35 عاماً من الخبرة في دعم الوكالات والجهات الحكومية المحلية والإدارات العسكرية - بما في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يكون معرض "آيسنار أبوظبي 2024" بمثابة محطة تاريخية جديدة للشركة لتسليط الضوء والتأكيد على التزاماتها تجاه عملائها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالتزامن مع إعلانها عن توسعها الإقليمي ومشاركتها في معرض آيسنار أبوظبي، كشفت الشركة أيضاً أن أحدث ابتكاراتها في مجال أنظمة تكنولوجيا المراقبةSURICATE ، سيتم عرضها إلى جانب مجموعة من الحلول والابتكارات الأخرى خلال فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويشكل نظام SURICATE الجديد الذي ابتكرته "أترمس" علامة فارقة في مجال تقنيات المراقبة، وهو نظام مراقبة متكامل ومتطور يجمع بين أنظمة الإلكترونيات الضوئية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المدمجة المتقدمة وحوسبة الحافة، ما يسمح بإجراء عمليات حوسبة لا مثيل لها. وقد تم تصميم نظام SURICATE لتقديم أداء لا مثيل له، وتوفير إمكانات مراقبة في الوقت الفعلي بدقة وكفاءة عالية، فضلاً عن إحداث ثورة حقيقية في مجال حلول المراقبة لمجموعة واسعة من الاستخدامات والتطبيقات.

أعرب باسكال روفيير، الرئيس التنفيذي لشركة "أترمس"، عن سعادته وفريق عمله بالمشاركة في معرض آيسنار أبوظبي 2024، وتسليط الضوء على حل SURICATE باعتباره نقطة تحول في مجال أنظمة تكنولوجيا المراقبة. وأكد روفيير أن عرض نظام تكنولوجيا المراقبة الجديد أمام المشاركين في المعرض والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وتبادل الأفكار والمعلومات معهم حول الإمكانات والقدرات التي يوفرها يمثل علامة فارقة بالنسبة لنا ولجميع المؤسسات التي تسعى إلى الاستفادة من أحدث تقنيات المراقبة ذات المستوى العالمي. مضيفاً: "سيسهم هذا الحل المبتكر الذي يجمع على نحو سلس بين الإلكترونيات الضوئية والذكاء الاصطناعي وقدرات حوسبة الحافة، في إرساء معايير جديدة في مجال أنظمة المراقبة الشاملة في الوقت الفعلي، وهو ما يعزز أداء أنظمة المراقبة الرادارية الحاليةـ بما يسهم في توفير مستوى لا مثيل له من الدقة والكفاءة والأمان. ولهذا السبب فإن مشاركتنا في نسخة هذا العام ستكون الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

ويشتمل نظام تكنولوجيا المراقبة الجديد SURICATE على العديد من الميزات والوظائف المتميزة، ما يجعل منه حلاً جديداً وفريداً من نوعه للكشف عن حاملات الطائرات والقوارب والطائرات بدون طيار والمروحيات والمشاة والمركبات. ويعمل النظام الجديد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع رؤية شاملة ومثالية في جميع الظروف الجوية، كما يتميز بقدرات الكشف بعيد المدى للأجسام مع إمكانيات التعرف السريع وإرسال التنبيهات في الوقت الفعلي حول الانتهاكات المحتملة والتهديدات المحتملة والعبور غير المصرح به للحدود إضافة إلى قدرات وإمكانيات أخرى.

ووفقاً لشركة "أترمس"، فإن هذه الميزات والوظائف التي يتمتع بها نظام المراقبة الجديد SURICATE تعزز بشكل كبير أمن وحماية المناطق الخاضعة للمراقبة ويقلل أوقات الاستجابة للتهديدات المحتملة في المناطق التي يتم نشره فيها.

أشاد ليونيل توماس، رئيس مجلس إدارة "أترمس"، بموظفي الشركة باعتبارهم الركيزة الأولى والأساسية في رحلة تطور الشركة ونجاحاتها المستمرة مؤكداً أن الموظفون يمثلون أعظم أصول الشركة. وأضاف توماس: " تركز "أترمس" دوماً على تسخير الخبرات والكفاءات التي يتمتع بها فريقها المتكامل من المهنيين وذوي المهارات العالية والمتخصصة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز معايير التميز في كل ما نقوم به. وقد كان هذا النهج هو المحرك الرئيسي وراء تحول SURICATE من مجرد مفهوم إبداعي إلى حل ونظام مراقبة متقدم يهدف إلى تقديم قيمة هائلة للمستخدمين. وقد تطلبت عملية تطوير نظام SURICATE تنظيم مجموعة من ورش العمل حول الذكاء الاصطناعي لتمكين عملائنا من معالجة تحدياتهم واحتياجاتهم الأمنية. وهذا يتوافق تماماً مع رؤيتنا المؤسسية المتمثلة في تعزيز التميز التكنولوجي وروح الابتكار عبر مختلف الأقسام والعمليات".

ويمكن نشر نظام تكنولوجيا المراقبة SURICATE كبرج بصري صغير، وهو بسيط وسريع التثبيت ضمن أنظمة المراقبة والحماية الحالية. ويمكن أيضاً تقديمه كحل متكامل، يتضمن أدوات برمجية للتحكم والقيادة، بالإضافة إلى منصة للمعلومات الجغرافية والاتصالات ذات الصلة. كما أن أدائه الاستثنائي وسهولة استخدامه والمستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها في الظروف البيئية القاسية، يجعله خياراً موثوقاً لمجموعة واسعة من الاستخدامات والتطبيقات وبيئات التشغيل.