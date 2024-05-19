الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

موقع البريد لا يقبل أوراق الوظيفة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

أعلنت شركة البريد والاستثمار عن طريق الإنترنت عن احتياجها لتوظيف بعض الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وقمت بإرسال المسنتدات المطلوبة لموقع شركة البريد والاستثمار، لكن للأسف الشديد أكثر من مرة أحاول إدخال المستندات المطلوبة للتعيين والموقع مغلق وكل أمنیتی رفع رسالتى للسيد رئيس شركة البريد والاستثمار ورئيس الهيئة القومية للبريد أملًا فى أن أكون أحد المعينين بالشركة ومعى جمبع أوراقى الشخصية. 

 

 

محمد أشرف حسن عثمان الهنداوى

حاصل على  ليسانس حقوق دفعة 2021 (انتظام) 

شارع خالد عبدالعال المنشية الجديدة - كفر الزيات - الغربية

 

ت / 01093116896

 

الجريدة الورقية