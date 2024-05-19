موقع البريد لا يقبل أوراق الوظيفة

أعلنت شركة البريد والاستثمار عن طريق الإنترنت عن احتياجها لتوظيف بعض الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وقمت بإرسال المسنتدات المطلوبة لموقع شركة البريد والاستثمار، لكن للأسف الشديد أكثر من مرة أحاول إدخال المستندات المطلوبة للتعيين والموقع مغلق وكل أمنیتی رفع رسالتى للسيد رئيس شركة البريد والاستثمار ورئيس الهيئة القومية للبريد أملًا فى أن أكون أحد المعينين بالشركة ومعى جمبع أوراقى الشخصية.

محمد أشرف حسن عثمان الهنداوى

حاصل على ليسانس حقوق دفعة 2021 (انتظام)

شارع خالد عبدالعال المنشية الجديدة - كفر الزيات - الغربية

ت / 01093116896