القبض على شخصين غسلا 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ ‏الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة ‏لقيامهما بغسـل ‏حوالى 60 مليون جنيه متحصلة ‏من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد ‏المخدرة.‏

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جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل ‏الأموال وتتبع ‏ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ‏وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيالهم.‏

و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ‏المعنية بإتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما ‏معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة.‏

جاء ذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً ‏تخصص فى الإتجار بالمواد ‏المخدرة ومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها ‏بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن ‏كيانات مشروعة عن طريق ‏‏(تأسيس الأنشطة التجارية – شراءالعقارات ‏والمركبات).‏

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60مليون جنيه ‏تقريباً).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏‏التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار ‏في ‏المخدرات بمنطقة دار السلام.‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة ‏وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور ‏الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه أمين السر. ‏‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه ‏في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار ‏السلام ‏أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏"الهيروين" بقصد ‏الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" ‏دون مسوغ قانوني. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" ‏الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره ‏وأدلى بها ‏بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا ‏تطمئن ‏المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي ‏عدم الاطمئنان أنه ‏‏‏ليس من المُتصور عقلاً ‏ومنطقاً أن يقوم المتهم ‏بإحراز سلاح أبيض ‏‏"كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة ‏بالطريق العام ‏جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة ‏انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏‏علمه ‏بخطورة هذا النشاط، والعقوبة ‏المغلظة ‏له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة ‏حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن ‏‏للواقعة صورة أخرى حجبخا ‏ضابط الواقعة ‏ليضغي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة ‏دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏‏بمقتضاه ومن ثم ‏لا يسع المحكمة سوى ‏القضاء ‏ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏