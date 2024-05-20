أعياد بيروت تعود من جديد.. استقطاب نجوم غنائية للمرة الأولى

تعود فعاليات أعياد بيروت 2024، إلى ساحات لبنان، لتعلن عودة الحفلات والسهرات الغنائية والموسيقية، بعد توقفها بسبب اجتياح فيروس كورونا والظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد .

موعد حفل إليسا في فعاليات أعياد بيروت 2024

تفتتح الفنانة إليسا مهرجان أعياد بيروت في 17 من يوليو على مسرح واجهة بيروت البحرية، وسيتم الإعلان عن باقي برنامج المهرجان تباعًا خلال الفترة القادمة.

كانت قد طرحت إليسا أحدث ألبومتها الصيفية “أنا سكتين”، الذي ضم 12 أغنية مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من مصر ولبنان، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

“ نظرات”: كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع، جلال حمداوي.

“ حظي ضحكلي”: كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"حلالي": كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

“خوليو وفيروز”: كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

“العقد” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

“شو كان بيمنعك” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ.

“النظرة الأولى” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي

“بتمايل على الـ beat” من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل.

“فرحانة معاك” من كلمات نادر عبد الله، ألحان: ghokhan، توزيع أحمد إبراهيم.

“أنا سكّتين”، كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

“كلو وهم”، من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

كانت أحدث إصدارات إليسا الغنائية من خلال أغنية “أنا مش صوتك ”للمسلسل الرمضاني “ع أمل” من كلمات مازن ضاهر، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي لـ عمر صباغ، من بطولة ماجي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.

تفاصيل أغنية كلو وهم

بجانب أغنية “كلو وهم” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال فيلمها الوثائقي IT’S OK، الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس.

كلمات أغنية إليسا كلو وهم

وتقول كلمات الأغنية فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل

تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت اللي بيحبك هين ينسى قساك بتزعل قلبي وهو بيرجع يطلب رضاك بيرجع يطلب رضاك بغيابك كلو وهم

وما في شيء بيعنيلي بلاك وعذابي ما بيهم مازالني أنا وياك مازالني أنا وياكبتضل روحي إلك