منتخب مصر لسلاح السيف يتأهل لنهائي كأس العالم بإسبانيا

تأهل منتخب مصر لسلاح السيف لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا في مدينة مدريد بإسبانيا وذلك بعد فوزه على منتخب فرنسا.

واستطاع منتخب الوطني الفوز على نظيره الفرنسي في دور نصف النهائي بنتيجة 45-40.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر لسلاح السيف في المباراة النهائية نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لحسم صاحب الميدالية الذهبية بالبطولة.

وكان منتخب الوطني لسلاح السيف قد تأهل مباشرةً لدور الـ 16 ثم فاز على منتخب كندا بنتيجة 45-36 .



وتغلب منتخبنا المصري في مباراة دور ربع النهائي على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 45-32، بعدها حقق منتخب مصر الفوز في دور نصف النهائي على منتخب فرنسا بنتيجة 45-40.



ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف كل من، زياد السيسى، محمد عامر، ادهم معتز، ياسين خضر، تحت قيادة فينسيت انيستيت.