محمد حمزة يحرز برونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش

حقق محمد حمزة لاعب منتخب مصر السلاح الشيش الميدالية البرونزية في منافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة شنجهاي بالصين.

وتمكن حمزة من الفوز في مباراة ربع النهائي على بطل التشيك باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14 ليتأهل لنصف النهائي ويضمن ميدالية عالمية جديدة لمصر في لعبة السلاح قبل خسارته بصعوبة أمام “كا لونج” لاعب هونج كونج وصاحب ذهبية أولمبياد طوكيو بنتيجة 15-11.

وكان قد بدأ حمزة مشواره بالبطولة بالفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 15-13 في دور الـ64 قبل أن يفوز على مواطنه علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-12 في دور الـ32.

وفي ثمن النهائي فاز حمزة بنتيجة 15-13 على بطل إسبانيا قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل التشيك باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة كل من محمد حمزة، علاء أبوالقاسم، محمد عصام، محمد حسن، صالح خليل وعبدالرحمن طلبة.