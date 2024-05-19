عاطف عبد اللطيف : جنوب سيناء تتمتع بالعديد من الانماط السياحية ونحتاج لترويج ذلك عالميا



قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن محافظة جنوب سيناء تتميز بامتداد شواطئها المطلة علي ساحلي خليج السويس والعقبة ويبلغ طول شواطئها 650 كيلومترًا و تضم مدن سياحية لا مثيل لها مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا و رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وطور سيناء ويجب تسويق جنوب سيناء بجميع مدنها السياحية وليس شرم الشيخ فقط لان كل بقعة سياحية في جنوب سيناء لها طابع خاص ومميز وهناك اهتمام وجهود كبيرة من الدولة يتم بذلها لخدمة وتنمية هذه المناطق السياحية بفضل الدولة والحكومة و برعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة

و اشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أن خطة الدولة لاستهداف 30 مليون سائح في المدى القصير تحتاج الى تسليط الضوء بشكلٍ أكبر على جميع المدن السياحية ومميزاتها بجنوب سيناء ويتم تسويق المحافظة ككل في البورصات السياحية و المعارض الدولية والحملات التسويقية من خلال وزارة السياحة و الترويج المتميز للمدن السياحية بالبورصات العالمية .

و أوضح عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري جنوب سيناء أنه يوجد العديد من المناطق السياحية الواعدة التي يجب الترويج لها عالميا لاستقطاب رؤس أموال لها مثل مدينة رأس سدر التي تقع على خليج السويس وتمتاز بالعديد من المقومات السياحية الطبيعية التي تتمثل في الصحاري والوديان والجبال والشواطئ الرملية والمياه الزرقاء الصافية وتعتبر مشتى ومصيفاً جميلاً وبها العديد من المعالم السياحية الدينية و عيون موسى و الأودية الرائعة .

و اشار الى أنه بخلاف المدن الشاطئية في جنوب سيناء توجد مدينة سانت كاترين التي تتميز بطابعها الديني والتاريخي و وسياحة الوديان و تسلق الجبال و سباقات الهجن و السياحة البيئية ويجب أيضا استثمار مشروع التجلي الاعظم هناك الذي أوشك على الانتهاء في الترويج لهذه المدينة التي يمكن ان تشكل قبلة للحج المسيحي من مختلف دول العالم وكذلك تكون قبلة لاصحاب الديانات السماوية بشكل عام .

و اقترح على منظمي الرحلات ضرورة ترويج السياحة في جنوب سيناء من خلال برامج مشتركة تجمع بين اكثر من نمط سياحي من خلال اعداد برامج تجمع بين اكثر من مدينة في جنوب سيناء وهذا يتطلب تسليط الضوء على هذه المدن السياحية بشكل قوي مثل ما يتم عن شرم الشيخ .

ودعا د. عاطف عبد اللطيف الى سرعة قيام وزارة الطيران المدني بافتتاح مطار سانت كاترين لتسهيل استقبال السياحة الوافدة وكذلك ابتكار سياحة الفعاليات و المؤتمرات المختلفة سواء في شرم الشيخ او دهب وطابا وراس سدر وغيرها .

و أكد أن مشاركة اللواء خالد فودة في معرض السياحة والسفر العربي بدبي كان له دور مهم في تسليط مزيد من الأضواء على محافظة جنوب سيناء و جذب سائحين جدد لمصر .

و نوه الى أهمية تشجيع الاستثمار بمحافظة جنوب سيناء واستقطاب مستثمرين جدد بمحفزات خاصة بتسهيلات في التراخيص والضرائب وغيرها .

واقترح دراسة انشاء مطار في مدينة رأس سدر ليكون متنفس للمنطقة وعنصر مهم لزيادة السياحة الوافدة هناك ومن الممكن هذا المطار يكون نقطة انطلاق الى مدن جنوب سيناء المختلفة واستثمار المطار في قربه من القاهرة والعين السخنة و مدن القناة بشكل عام