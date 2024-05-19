42.5 % ارتفاعا في أرباح العربية للصناعات الهندسية

كشفت القوائم المالية لشركة العربية للصناعات الهندسية خلال الربع الأول من 2024، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 42.5% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 19.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل أرباح بلغت 13.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 67.18 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 49.02 مليون جنيه في العام السابق له.

يشار إلى أن العربية للصناعات الهندسية، سجلت صافي ربح 48.41 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 15.59 مليون جنيه في 2022.