المصرية للاتصالات: لم نتلق عروضا رسمية لبيع حصتنا فى فودافون

أشارت المصرية للاتصالات في خطاب للبورصة المصرية اليوم ردا على ما تردد في بعض المواقع عن أخبار حول تراجع الشركة عن بيع حصتها في شركة فودافون مصر، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات كما سبق وأن أفصحت من قبل، لم تتلق أية عروض رسمية من أية جهة بخصوص هذا الشأن وأن الشركة ستقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث أية مستجدات.

وتهيب الشركة بالسادة المستثمرين اتخاذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها.



كما تهيب الشركة بوسائل الإعلام الرجوع إلي إدارة الشركة المصرية للاتصالات للتأكد من أية أخبار أو معلومات ترد بخصوص هذا الشأن لما يترتب على نشر مثل هذه الأخبار من أثار على حرية التداول على السهم.