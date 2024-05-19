إن افضل عطور رجالي أصليه هي جزء أساسي من الأناقة والثقة لدى جميع الرجال، فهي لا تعتبر مجرد عبوات عطرية بل هي عبارة عن عطر مميز يعكس مدى شخصية الرجل وأيضًا يضفي إليه المزيد من الجاذبية التي لا مثيل لها، تتميز العطور الرجالية الأصلية بوجود مزيج من الروائح الفريدة والتي تكون ذات الجودة العالية التي تدوم لفترة طويلة على البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل العطور الرجالية.

افضل عطور رجالي أصليه

هناك مجموعة متنوعة وكبيرة من افضل عطور رجالي أصليه التي تناسب مع كل الأذواق والمناسبات، كما يتضمن موقع تطيب على المجموعة كبيرة مكون من أفضل الماركات الراقية والعالمية، بالإضافة إلى أنها تقدم تشكيلة مختلفة من الروائح التي تتراوح ما بين الخشبية والحادة والمنعش، من ضمن عطور متجرنا:

عطر افينتوس للرجال

إن عطر Aventus هو واحد من أشهر العطور الرجالي وهو من إنتاج دار Creed، كما يعتبر Aventus رمز أساسي من الأناقة والفخامة والجاذبية وهو يتميز بكونه مزيج فريد ورائع من الروائح الطبيعية و التركيبات العطرية الرائعة.

تمتاز رائحة Aventus بكونها منعشة و حيوية في البداية مع تواجد روائح الفواكه ومنها البرغموت والأناناس والتفاح، كما أن قلب العطر يمتاز بكونه دافئ فهو مزيج من الزهور والتوابل، كما تمتاز النهاية هذا العطر بوجود قاعدة خشبية تضفي لمسة كبيرة من الرجولة والجاذبية الطبيعية.

عطور النيش

تعرف عطور النيش بأنها العطور المتخصصة، حيث يتجه مصمميها في الغالب إلى استخدام بعض من المكونات الفريدة والمتميزة من أجل التعبير عن إبداعهم من دون الاكتراث بمدى الطلب السوقي كما يحدث في باقي عطور الديزاينر.

تتميز عطور النيش بأنها تركز على الفن والجودة، وتنتج على نطاق أصغر بكثير وهو ما يجعلها نادرة وفريدة، كل هذا ينعكس على أسعارها التي تكون في الغالب مرتفعة، كما تتميز روائح عطور النيش بالتفرد والتميز حيث أنها تناسب مع الأشخاص الذين يبحثون عن تجربة عطرية فريدة تميزهم عن باقي الآخرين، ومن أهم أنواعها هي:

عطر الشيخ أوبيولينت

إن عطر الشيخ أوبيولينت من افضل عطور رجالي أصليه وهو واحد من أبرز إصدارات بيت العطور الشرقية في البحرين، وهو عبارة عن عطر شرقي أروماتيك للرجال تم العمل على إطلاقه في عام 2007 كجزء أساسي من سلسلة عطور الشيخ الحصرية، يعمل على الجمع ما بين التراث الشرقي والحداثة الأوروبية وهو ما يجعله محبوب في بلاد الشرق والغرب وبالأخص بين الطبقات الراقية التي تفضل التميز في العطور.

متجر عطور اصلية بالكويت

أفضل متجر عطور بالكويت هو متجر تطيب حيث انه يتمتع بمجموعة كبيرة من المميزات الرائعة والتي تجعل كل العملاء يرغبون في التعامل معها، ومن أهم مميزاته هي التالي:

يقدم متجر العطور تطيب مجموعة متنوعة من العطور الأصلية والتي تكون معتمدة من قبل الشركات العالمية المشهورة وهو ما يمنح العملاء الثقة في جودة كل المنتجات.

يمكن لكل العملاء تجربة العطور من قبل الشراء سواء كان ذلك عن طريق رشها على البشرة أو باستخدام أوراق العطور وبالتالي فهو يساعدهم على اتخاذ القرار المناسب بشأن العطر الذي يناسبهم.

يقدم هذا المتجر مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات المتنوعة على جميع العطور الشهيرة، وبهذا يسمح للعملاء الحصول على منتجات تكون ذات قيمة مضافة وبأسعار معقولة.

في نهاية هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول افضل عطور رجالي أصليه، وكل النقاط الهامة التي يمكن أن تدور حولها.