ABB تشتري أعمال ملحقات الأسلاك لشركة سيمنز

قالت المجموعة الهندسية السويسرية يوم الجمعة إن شركة ABB تفتح علامة تبويب جديدة وافقت على شراء أعمال ملحقات الأسلاك لمنافستها الألمانية سيمنز وتفتح علامة تبويب جديدة في الصين.

وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ ستوسع نطاق وصول شركة ABB إلى السوق وتكمل عروض عملائها الإقليميين داخل المباني الذكية. ولم يتم تحديد سعر لعملية الاستحواذ.

وبموجب الصفقة، التي من المتوقع أن يتم إغلاقها في الأشهر الـ 12 المقبلة، تستحوذ شركة ABB على شركة تصنع ملحقات الأسلاك وأنظمة المنزل الذكي وأقفال الأبواب الذكية وغيرها من منتجات التشغيل الآلي للمنزل.



توظف الشركة، التي حققت مبيعات تزيد عن 150 مليون دولار في عام 2023، حوالي 350 شخصًا.

وقالت ABB إن عملية الاستحواذ ستتيح الوصول إلى شبكة توزيع عبر 230 مدينة في الصين وستوفر خبرة إضافية من المبيعات الإقليمية وعمليات التصنيع وفرق الإدارة.

