تفاصيل مثيرة حول صراع المساهمين بشركة برايم القابضة تهدد إنجازات الهيكلة

17.27 مليون جنيه صافى الأرباح

تكشف «الوفد» الكواليس والتفاصيل الكاملة والمثيرة للصراع بين المساهمين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والتى دعت مجلس الإدارة إلى عقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك فى 30 مايو الجارى 2024.

علمت «الوفد» أن سبب الصراع بين مساهمى الشركة ترجع إلى خلافات حول الخسائر السابقة، والتى حققتها الشركة على مدار 4 سنوات منذ عام 2019، وحتى عام 2022.

كما علمت «الوفد» أن هذه الخلافات قد تطيح بالإنجازات التى تحققت فى العام ونصف العام الماضيين والذى أسهم فيها الأداء المتميز لمجلس الإدارة وسياسته التى انتهجها على مستوى قطاعات الشركة، وكذلك حسن اداره المصروفات ومراكز السيولة رغم التحديات وإعادة الهيكلة الشاملة والمتكاملة للشركة.

كما نجحت الشركة فى مواصلة أدائها المتميز خلال الربع الأول من العام المالى 2024، مسجلة أرباح مجمعة صافية متضمنة حقوق الأقلية بلغت 17.268 مليون جنيه مصرى مقارنة بـ196 ألف جنيه للربع الأول من العام المالى 2023.

وطبقًا للبيان الصادر من الشركة، والذى أعرب فيه حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى عن سعادته وتقديره للعاملين بالشركة وكذلك مجلس الإدارة الذى أسهم فى استمرار ربحية الشركة منذ انتخابه فى مايو 2023 متمنياً استمرار تطور نتائج الاعمال الفترة القادمة لما فيه صالح المساهمين والعاملين الأمر الذى يعود بالنفع على قطاع سوق المال المصرى.