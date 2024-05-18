Fallout crossover قادمة إلى لعبة Fortnite

حققت سلسلة Fallout من Prime Video نجاحًا كبيرًا مع النقاد والجماهير، لكن Microsoft وBethesda لم تكونا مستعدتين للاستفادة الكاملة من نجاحها. ارتفعت مبيعات Fallout 4 بشكل كبير في مخططات المبيعات وقامت Bethesda بتحديثها لوحدات تحكم الجيل الحالي، ولكن لم تكن هناك لعبة Fallout جديدة جاهزة للانطلاق. في الواقع، عنوان Fallout القادم على بعد عدة سنوات. لن تتمكن Bethesda من العمل عليها بشكل صحيح حتى تنتهي لعبة The Elder Scrolls 6.

ولكن هناك كيان ألعاب آخر جاهز لتحقيق أقصى استفادة من ارتفاع شعبية Fallout - Fortnite. أثار حساب X الخاص بـ Battle Royale عملية تقاطع قبل موسم Fortnite الجديد، والذي يطلق عليه اسم "Wrecked" وسيبدأ البث المباشر في 24 مايو. شاركت Epic صورة لدرع القوة الخاص بجماعة Brotherhood of Steel.

من السابق لأوانه معرفة ما ستتضمنه لعبة Fallout crossover بالضبط، لكن Fortnite بدأت بالفعل في تمهيد الطريق لنسخة ما بعد نهاية العالم المحتملة للجزيرة حيث يبدو أن عاصفة رملية في الطريق. ربما ستتمكن من استخدام الأسلحة المستوحاة من لعبة Fallout مثل الأسلحة النووية الصغيرة.

هذا مجرد أحدث مثال على استغلال Epic لروح العصر بشكل أفضل من أي ناشر أو استوديو آخر. في هذه الأثناء، قد يكون القفز – وهو المصطلح الذي تستخدمه Epic لفعل إزالة العناصر من Fortnite – على وشك الحصول على معنى جديد تمامًا إذا بدأت الملاجئ المتساقطة في الظهور على الجزيرة.