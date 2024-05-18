اتحاد الطائرة يعلن تفاصيل التعاقد مع الإسباني فرناندو مونزو لقيادة الفراعنة في الأولمبياد

وقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة منذ قليل العقود مع الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني الجديد لقيادة منتخب مصر الأول للرجال خلال مشاركة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء“.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن مجلس إدارة الاتحاد فضل التعاقد مع الاسباني فرناندو مونزو نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها بالإضافة لوجوده بالقاهرة ونجاحه مع الأهلي في الفترة الأخيرة مما يسهل من مهمته مع الفراعنة نظراً للبطولات الهامة التي يستعد لها منتخبنا الوطني وأهم محطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وأضاف المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة لطائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باتحاد الشرطة بالدراسة أن قرار تعيين الإسباني "فرناندو مونزو نظراً لمعرفته بالكثير عن أمكانيات اللاعبين المصريين لتواجده بالقاهرة وقيادته للأهلي وتحقيق نتائج مميزة مع الفريق الأحمر مما جعل مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كبيرة في قدراته لتحقيق الهدف خلال المرحلة المقبلة.

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد 3 أشهر وينتهي الأول من سبتمبر المقبل 2024 يقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.

وضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوتا القارية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر .

وحقق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر نتائج مميزة على صعيد منتخب الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات وتصدرت الكرة الطائرة المصرية القارة الأفريقية بجدارة.