تفاصيل السنة التمهيدية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، عن مقترح وزارة التعليم العالي لوجود سنة تأسيسية «تمهيدية» ما بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة واختيار التخصص وفق قدرات الطالب.

مقترح وجود سنة تمهيدية لطلاب الثانوية العامة يهدف إلى مساعدة الطلاب في اختيار الكلية

وأضاف رفعت فياض خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مقترح وجود سنة تمهيدية لطلاب الثانوية العامة يهدف إلى مساعدة الطلاب في اختيار الكلية التي يدرسون فيها وفق قدراتهم ومستواهم في السنة التمهيدية دون الاكتفاء بمجموع الثانوية العامة.

وتابع رفعت فياض: اكتظاظ الطلاب بالكليات النظرية نتيجة تنسيق الثانوية العامة لشعبتي العملي والأدبي، كما أن السنة التمهيدية مجرد مقترح حتى الآن لم يتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء أو مجلس النواب.

السنة التمهيدية يعمل بها في العديد من الدول الأوروبية

ونوه إلى أن السنة التمهيدية يعمل بها في العديد من الدول الأوروبية، حيث السنة التأسيسية تحدد قدرات الطالب وتوجهه للتخصص الدراسي.

وأشار رفعت فياض إلى أن مقترح السنة التمهيدية ضمن السلم التعليمي وتضاف للطلاب لمرحلتهم التعليمية، كما أن المقترح قيد الدراسة حتى الآن ولم يتم اعتماده أو مناقشته حتى الآن.

وتابع أن تحديد السنة التمهيدية سيكون وفقا لمجموع الطالب في الثانوية العامة، حيث تتاح السنة التمهيدية وفق تنسيق مجموع الكليات الطبية أو الكليات الهندسية أو الإنسانية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط دون وجود أية أسئلة مقالية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع موضوعية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طلاب الثانوية العامة 2024 يتسلمون في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقة البابل شيت فقط.