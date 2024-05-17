ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بنهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وزير الرياضة ينهى كافة متطلبات توفر الانترنت بالتنسيق مع وزير الاتصالات

أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشكلة الخاصة بتوفر خدمات الانترنت باستاد القاهره الدولى وذلك استعدادا لاستقبال مباراتي الزمالك فى نهائي الكونفيدرالية والأهلى فى نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك فى ضوء التنسيق مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد وزير الشباب والرياضة علي الجاهزية الكاملة لاستاد القاهرة الدولي؛ لاستضافة المباراتين المرتقبتين وذلك من حيث توافر البنية المعلوماتية والتكنولوجية وتوافر الأنترنت، وكذلك كافة متطلبات إقامة المباراتين بشكل يليق ويعكس صورة الدولة المصرية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.



حيث يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فيما يواجه الأهلي السبت بعد المقبل نادي الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.