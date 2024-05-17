نداء تتعاون مع دبي الصحية في تقديم الحلول وتأمين الاتصالات

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع دبي الصحية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، لتعزيز أوجه الشراكة ومجالات التعاون بين الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـدبي الصحية، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024.

وتتمثل أهداف مذكرة التفاهم التي تمتد لثلاث سنوات في تعزيز أوجه التعاون والشراكة بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنُظُم المعمول بها، والحرص على وضع وتنفيذ آلية تضمن استمرارية التواصل وديمومة التنسيق بين الجانبين.

وستعمل المؤسستان بموجب مذكرة التفاهم على تنسيق الجهود بينهما وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على دعم المهارات الإبداعية بين الموظفين وفرق العمل، كما ستعمل "نداء" على تأمين شبكة اتصال فعّالة لـ "دبي الصحية" وتبادل المعلومات والبيانات وفق الأحكام والتشريعات السارية ذات الصلة بمجالات الطوارئ والسلامة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية وتقديم الاستشارات وتحليل وتقييم التأثيرات للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

قال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء": "تأتي مذكرة التفاهم مع" دبي الصحية" انطلاقاً من حرص مؤسسة "نداء" وجهودها المستمرة لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز جودة وكفاءة العمليات. ويشكّل هذا التعاون مع "دبي الصحية"، خطوة هامة ومميزة نحو مزيد من مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة وضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاتصالات المتخصصة، بما يدعم أهداف "دبي الصحية" نحو تعزيز صحة السكان والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية".

قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية": نحرص في دبي الصحية على تعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية للاستفادة من الخبرات والإمكانات في تحسين جودة الخدمات التي نقدمها، وتماشياً مع أهدافنا المتمثلة في تعزيز جودة الخدمات الصحية في دبي عبر منظومة صحية أكاديمية تضمن التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة لرفد القطاع بأحدث الحلول والتقنيات التي تعزز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، انسجاماً مع عهدنا "المريض أولاً". وتأتي هذه الاتفاقية مع "نداء"، لتعزز من شبكة الشراكات التي تسعى "دبي الصحية" إلى بنائها مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والعالمي نحو الارتقاء بهذه المنظومة، وبالاستفادة من الخبرات والكفاءات والموارد لكلا الجهتين في سبيل تطوير جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية."

وستعمل "نداء" على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية للفرق التابعة لــ"دبي الصحية" حول كيفية استخدام أجهزة الاتصالات المتخصصة، وستعمل كذلك على تزويد فرق العمل في "دبي الصحية" بأحدث المستجدات والابتكارات والحلول التقنية في نظام شبكات الاتصالات اللاسلكية الرقمية (تيترا - TETRA) وشبكة الجيل الرابع. وستعمل "نداء" أيضاً على تضمين "دبي الصحية" في خطط المشاريع المستقبلية للخدمات التي تختص في مجالات الأمن والسلامة العامة والاستجابة لحالات الطوارئ بما يتوافق مع الإجراءات والأنظمة المعمول بها لدى دبي الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم "نداء" الحلول والاستشارات لـ"دبي الصحية" حول التغطية الخارجية والداخلية في المنشآت العامة والحيوية وغيرها من المواقع الاستراتيجية والمهمة في إمارة دبي، فضلاً عن تقديم الدعم التقني من خلال دعم شبكة تيترا على مدار 24 ساعة وضمان ترقية النظام الخاص بشبكات منظومة تيترا في "دبي الصحية" مجاناً لضمان استمرارية الأعمال والتأكد من تلبية متطلبات واحتياجات دبي الصحية.

في المقابل ستعمل "دبي الصحية" على تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية لفرق "نداء" حول مستجدات الخدمات الصحية التي تقدمها. كما تشمل مذكرة التفاهم تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الفعاليات والمعارض والبرامج التطوعية.

