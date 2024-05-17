النيران تلتهم شقة سكنية بفصيل ونجاة قاطنيها

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريقة شقة سكنية بفيصل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في فيصل.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.

وفي سياق منفصل شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه إصابة إصابة عامل واحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "السيد . ع . م . ا" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإمتد الحريق لمنزل ملاصق مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "باتعة . م . ا . ب" 58 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .



نتج عن الحريق إصابة شقيق مالك الحوش "محمد . ع . م . ا" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية بحروق سطحية وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول واحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .