شبانة يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر من أجل حصد الكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الزمالك مطالبين ببذل قصارى جهدهم من أجل حصد لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، مشيرًا إلى أن كل عناصر الفريق الأبيض هم من يمتلكون القدرة على إثبات ذاتهم وحصد البطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "الزمالك بينه وبين التاريخ خطوة واحدة، والفوز باللقب سوف يعيد الفريق إلى منصات التتويج، ومصطفى شلبي أصبح قادرًا على اللعب في النهائي، لأن الوحيد القادر على اللعب في الجناح الأيسر، لأن سامسون أو نداي لا يقدمان المستوى الجيد في هذا المركز".

وأضاف: "زيزو استقبل طفل عنده 9 سنوات والذي قام بإرسال رسالة له من أجل الفوز بالكونفدرالية الإفريقية، على لاعبي الزمالك أن يقاتلوا من أجل اسعاد جماهيرهم، وأن يسجلوا أكثر من هدف، لانهم الزمالك صاحب التاريخ والشعبية الكبيرة".

وأكمل: "كلامي لكل نجوم الزمالك عليهم بذل قصارى جهدهم وأن يلعبوا بمنتهى القوة من أجل التتويج بالبطولة".