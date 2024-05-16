شبانة: اتحاد الكرة لا يحترم الأندية وهناك شعور بتوجيه الدوري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مستوى التحكيم المصري أصبح يمثل عقبة طموحات فرق الدوري، مبديًا غضبه من استمرار تجاهل الشكاوى العديدة من الأندية والحكام أنفسهم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هل فيتور بيريرا (ماسك ذلة) على اتحاد الكرة؟!، فهو يتقاضى راتبه بالدولار ولا يقدم أي فائدة، وهناك صراخ مستمر وشكاوى من الحكام أنفسهم، واتحاد الكرة برئاسة جمال علام (مكبل)، فإذا كان هناك شرط جزائي من الممكن ان يتولى أي منصب آخر، لأنه من الصعب أن يتولى إدارة لجنة الحكام".

وأضاف: "ما يحدث غريب جدًا، هذه ليست إدارة مطلقا، هل هناك إصرار على انهيار منظومة الكرة المصرية، أول مرة نشاهد اتحاد كرة ينفق أموال في مقابل إفساد التحكيم بهذا الشكل، ما يحدث هدم للتحكيم في مصر".

وواصل: "اليوم أندية بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا قاموا بإصدار بيانات رسمية، ومنذ أيام الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغيرهم.. كل فرق الدوري أصدرت بيانات لإدانة مستوى التحكيم المصري".

وزاد: "اتحاد الكرة المصري لا يحترم الأندية، لأنه لو كان يحترمها كان سيحل كل الأزمات، ولأول مرة نشاهد اتحاد يعمل ضد الأندية، ما يحدث من جانب المسئولين الحاليين ضد الكرة المصرية ويساهم في تراجعها، كل يوم أصبحنا نواجه العديد من القضايا وحلولها في (جرة قلم) ولا أعرف من قام بـ"تكتيف" جمال علام رئيس اتحاد الكرة".

وأكد: "رئيس لجنة التحكيم (فاشل)، واتحاد الكرة يقف كالمتفرج، عاجز عن حل الازمة التي تواجه كل فرق الدوري، ورابطة الأندية بقيادة أحمد دياب ليس لها دخل في الأزمة، لأن الحكام تحت إدارة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "الأندية المصرية تنفق ملايين الجنيهات على لاعبين ومدربين وإداريين.. من أجل تحقيق الانتصارات، لأن أهم حدث في كرة القدم هو تسجيل الأهداف وتحقيق نتائج جيدة، ومعنى إلغاء هدف صحيح هو بمثابة (إعدام) لفريق كافح من أجل الوصول لمرمى الخصم، والغاء هدف سيراميكا كان قرار غريب، ولم يتم استدعاء الحكم لـ الفار".

وأكمل: "البعض بدأ يتحدث عن توجيه الدوري نحو فريق معين، ووضع الكثيرون علامات استفهام حول الأخطاء التحكيمية التي تحدث في اتجاه معين، والجميع أصبح يتحدث عن توجيه الدوري نحو بيراميدز!".

وأشار إلى أنه لن يتضايق لو فاز نادي بيراميدز بالدوري، لكن علينا أن نعرف ذلك، بدلا من الاستغفال الذي يحدث في الكرة المصرية حاليًا. وجدول الدوري الحالي التحكيم ساهم في تغيير الكثير من النتائج فيه، فهل هناك شئ ما في رأس من يديرون منظومة الكرة المصرية حاليًا.

وأوضح: "بيان الأهلي كان اتهام صريح بتوجيه مسابقة الدوري نحو فريق معين، وطالب بجلب حكام أجانب لإدارة عدة مباريات معينة، حتى يضمن الحد الأدني من العدالة. حتى الزمالك لم يصدق صمت اتحاد الكرة إزاء التحكيم المصري والأخطاء المؤثرة للغاية على سير العدالة".

وأتم: "ما يحدث كان استفزاز واضح لكل الأندية في ظل وجود أخطاء مؤثرة، وهناك أندية تصرخ منذ وقت طويل بسبب التحكيم المصري".