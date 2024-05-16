بسعرات حرارية أقل.. حضري المسقعة بالطماطم للدايت

المسقعة من الأكلات المصرية التي يعشقها الجميع وتتميز بمذاقها اللذيذ وتكلفتها البسيطة مقارنًة بباقي الوصفات، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، فتكون غير مناسبة لمتابعي الدايت، لذا نقدم لك وصفة صحية لتحضيره في المنزل.

طريقة عمل المسقعة

المقادير

- لحم مفروم : 250 غراماً (بدون دهن)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة

- الباذنجان : 2 حبة (مقطع شرائح)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكمون : رشّة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- شطة بودرة : ملعقة صغيرة (اختياري)

- طماطم : 3 حبات (مقطعة مكعبات صغيرة)

- فلفل رومي : 2 حبة (مقطع)





طريقة التحضير

لعمل المسقعة ..قطعي الباذنجان لشرائح سميكة بعد إزالة القشرة أو تركها بحسب الرغبة.

ادهني الباذنجان بالقليل من الزيت، ثم اشويه على مقلاة جريل من الجهتين.

في مقلاة أخرى، سخني ملعقة زيت، ثم أضيفي ملعقة صغيرة بودرة الشطة، وملعقة الخل، وشوحي معهم البصلة المفرومة، وملعقة ثوم مفروم، حتى يصبح لونهم ذهبي، ثم أضيفي اللحم المفروم قليل الدسم مع التقليب.

أضيفي صلصة طماطم، والفلفل الرومي، والطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.

تبلي اللحم بالملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة.

رُصي شرائح الباذنجان في صينية البايركس، ثم أضيفي طبقة من اللحم المفروم، والصلصة، والخضار، ثم طبقة من الباذنجان.

أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة حوالي 20 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن وقدميها ساخنة.

فوائد تناول الباذنجان

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.