مجموعة بيك الباتروس للفنادق تفتتح اكبر منتجعات مرسى علم " مدينة بورتوفينو الساحرة " غدا الجمعة ١٧ مايو





تفتتح مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال المصرى كامل ابو على غدا الجمعة أكبر وأحدث منتجعات المجموعة بمرسى علم " مدينة بورتوفينو السياحية الساحرة " بطاقة فندقية ١٠٠٠ غرفة مكونة من فندقين " بيك الباتروس بورتوفينو فيتا " و " بيك الباتروس بورتوفينو فيلاجيو " والذى يهدف لجعل مقصد مرسى علم - مقصد العام امام السياح من كل جنسيات العالم وبالاخص السوق الايطالى والالمانى والبولندى والتشيكى ..

وأكد رجل الاعمال كامل ابو على الحائز على جائزة افضل قادة السياحة والسفر فى الشرق الاوسط لعام ٢٠٢٤ بأن المجموعة تعتبر مقصد مرسى علم من أهم المقاصد السياحية الواعدة داخل مصر السياحية وبأن استثمار المجموعة يتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى اضافة اكبر عدد من الغرف للوصول لحلم الدولة بزيادة عدد السائحين ل ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨ ..

واضاف محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن اختيار مقصد مرسى علم من تريب ادفايزور العالمى باهم المقاصد السياحية الحديثة Trending Destinations يلقى بالضوء على أهم مقصد سياحى مصرى حاليا ويحمل مجموعة بيك الباتروس المسؤولية تجاه ارضاء السائحين بالشكل الامثل والاحترافى المعروف عن المجموعة ..