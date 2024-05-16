شباب الصحفيين عن كلمة الرئيس السيسي في قمة البحرين: خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية ال 33المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة جاءت قوية حاسمة وحازمة ومعبرة بكل صدق واخلاص عن كل شعوب المنطقة العربية وتعد خارطة طريق للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس: الرئيس السيسي وضع العالم كلة أمام مسئولياتة تجاة فلسطين وحان الوقت أن تتضافر كل الجهود الدولية من أجل وقف المجازر الإسرائيلية تجاة الشعب الفلسطيني الشقيق

اضاف طواله: الرئيس السيسي ارسي مبادئ السلام بقوة وعزيمة الأبطال في كلمتة التاريخية حيث تؤكد كل المواقف والأحداث إن مصر السيسي اكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية ليس فقط منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ولكن منذ سنوات عديدة