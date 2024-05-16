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الخميس 16 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يطمئن على بطل المشروع القومي للبطل الأوليمبي بعد إجرائه عملية الصليبي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاطمئنان علي اللاعب سعيد إبراهيم لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة والمنتخب المصري، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يأتي ذلك، في إطار قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالًا لملف الرعاية الطبية المقدم من وزارة الشباب والرياضة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

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