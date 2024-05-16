وزير الرياضة يطمئن على بطل المشروع القومي للبطل الأوليمبي بعد إجرائه عملية الصليبي

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاطمئنان علي اللاعب سعيد إبراهيم لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة والمنتخب المصري، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يأتي ذلك، في إطار قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالًا لملف الرعاية الطبية المقدم من وزارة الشباب والرياضة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.