1.1 مليار جنيه إيرادات إي فاينانس خلال الربع الأول من عام 2024

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الأول من عام 2024 المنتهية في 31 مارس 2024، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 49.6% لتسجل 1.1 مليار جنيه تقريبًا، بفضل الأداء القوي الذي أحرزته جميع الشركات التابعة.

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 64.7% لتسجل 546.8 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 4.4 نقطة مئوية ليسجل 47.6% خلال نفس الفترة.

كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 64.0% ليسجل 462.5 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بواقع 3.5 نقطة مئوية ليسجل 40.2% خلال نفس الفترة.



ملخص قائمة الدخل

(مليون جنيه)

الربع الأول 2024

الربع الأول 2023

التغيير

إجمالي الإيرادات المجمعة

1,149.2

768.0

49.6%

إيرادات شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ”إي فاينانس“»

1,031.4

716.9

43.9%

إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «eCards»

103.8

62.0

67.4%

إيرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية

35.4

15.9

123.2%

إيرادات شركة «إي نابل» لخدمات التعهيد

26.2

22.9

14.7%

إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «eAswaaq»

73.4

58.5

25.5%

استبعادات المعاملات بين الشركات التابعة

(120.9)

(108.1)

11.9%

تكلفة المبيعات

(512.2)

(382.9)

33.8%

إجمالي الربح

637.1

385.1

65.4%

هامش إجمالي الربح

55.4%

50.1%

5.3%

المصروفات البيعية والعمومية والإدارية

145.7

85.4

70.7%

نسبة المصروفات البيعية والعمومية والإدارية إلى الإيرادات (%)

12.7%

11.1%

1.6%

الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك

546.8

331.9

64.7%

هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك

47.6%

43.2%

4.4%

صافي الربح

462.5

281.9

64.0%

هامش صافي الربح

40.2%

36.7%

3.5%



ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 49.6% إلى 1.1 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بنمو إيرادات الشركات التابعة للمجموعة. فقد واصلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" صدارة المساهمة في نموّ إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة، بفضل النتائج القوية التي حققها قطاعي إدارة المعاملات وخدمات الحوسبة السحابية. كما ساهمت إيرادات شركات تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «eCards»، و«eAswaaq» و«خالص» و«إي نابل» في دفع نتائج المجموعة خلال الفترة أيضًا.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، حافظت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" على صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 43.8% لتبلغ مليار جنيه تقريبًا، وهو ما يمثل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة. ويرجع ذلك إلى الأداء المتميز لقطاعات خدمات الحوسبة السحابية وإدارة المعاملات والحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات. فقد ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية بنسبة سنوية 77.9% ليسجّل 369.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بنسبة سنوية 32.3% إلى 432.3 مليون جنيه، مدفوعةً بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة سنوية 40.2% إلى 274.1 مليون جنيه، وإيرادات المعاملات ذات الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 20.7% لتسجل 158.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة. في حين نجح قطاع الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات في تسجيل إيرادات بقيمة 180.9 مليون جنيه خلال الفترة، محققاً معدل نمو سنوي بنسبة 3.9%.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، ارتفعت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» بنسبة سنوي 116.8% لتسجّل 53.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، بفضل النمو الملحوظ لإيرادات إدارة البطاقات بمعدّل سنوي 59.0% مسجلاً 40.0 مليون جنيه. وارتفعت إيرادات شركة «خالص» بمعدل سنوي 70.9% إلى 18.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، بفضل ارتفاع حجم المعاملات، فضلاً عن نمو حجم معاملات معالجة التذاكر الإلكترونية خلال الفترة. وارتفعت إيرادات «إي نابل» بمعدل سنوي 65.3% لتسجل 19.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات التعهيد. ومن جانب آخر، بلغت إيرادات «eAswaaq» 30.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، وهو ارتفاع سنوي ملحوظ بمعدل 382.4%، بفضل نمو الإيرادات من المنصات والتطبيقات الرقمية في قطاعات السياحة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن منصة الإقراض الرقمي.

على صعيد الربحية، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 65.4% ليسجل 637.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مصحوبًا بنمو هامش مجمل الربح بواقع 5.3 نقطة مئوية ليسجل 55.4% خلال نفس الفترة، حيث تواصل المجموعة جني ثمار استثماراتها في الخدمات المتميزة بهوامش أرباحها المرتفعة.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 64.0% ليسجل 462.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.5 نقطة مئوية ليسجل 40.2%. يعكس النمو القوي لصافي الربح خلال الفترة جهود المجموعة لتعظيم القيمة من مصادر الإيرادات المتميزة بهوامش الأرباح المرتفعة، فضلاً عن تضاعف إيرادات استثمارات المجموعة بشكل ملحوظ بواقع 5 مرات لتبلغ 102 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024. وبلغت الإيرادات التمويلية 103 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، وهو انخفاض سنوي بمعدل 24.7%، نتيجة قيام المجموعة بإعادة توظيف السيولة النقدية في البدائل الاستثمارية ذات هوامش الأرباح المرتفعة، علمًا بأن معدل الفائدة الفعلية السنوي وصل إلى 19.1%، في حين بلغ العائد من الاستثمارات البديلة 21.1% خلال فترة واحدة.

أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن الانطلاقة المميزة للمجموعة والنتائج القوية التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2024 تبشر بقدرة المجموعة على مواصلة مسيرة النمو خلال العام، والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، معربًا عن ثقته في المردود الإيجابي لقوة ومرونة نموذج أعمال المجموعة للوفاء بالتزامها بالتميز والابتكار على نحو مستدام.

وأضاف سرحان أن إيرادات المجموعة حققت نموًا سنويًا بمعدل 49.6% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، بفضل الأداء المتميز لشركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"» التي تواصل جني ثمار استثماراتها في تطوير قطاع خدمات الحوسبة السحابية سريع النمو، علاوة على الأداء القوي لقطاع إدارة المعاملات، وتحديدًا نمو إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة على خلفية الإقبال المرتفع على معاملات المدفوعات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.

وتابع سرحان أن المردود الإيجابي لنمو الإيرادات انعكس على مستويات الربحية؛ حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 64.7% إلى 546.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مصحوبا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 4.4 نقطة مئوية إلى 47.6 خلال الفترة. كما تمكنت المجموعة من تحقيق صافي ربح بقيمة 462.5 مليون جنيه، وهو نموّ سنوي بنسبة 64.0%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.5 نقطة مئوية إلى 40.2% خلال نفس الفترة. ويعكس هذا الأداء القوي سلامة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة والمتمثلة في تنويع وتعظيم القيمة من مصادر الإيرادات التي تتسم بهوامش أربحاها المرتفعة، فضلاً عن القرارات الاستثمارية الفعّالة التي تتخذها الإدارة التي تركز على تنويع مصادر الإيرادات.

على الصعيد التشغيلي، أكد سرحان أن الشركة تمضي بخطًى ثابتة في ترسيخ مكانتها الريادية في صدارة مشهد التحول الرقمي في مصر، مع التركيز على قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة والزراعة. وأشاد سرحان بالنتائج الاستثنائية لاستثمارات المجموعة في قطاع السياحة سريع النموّ، والتي تأتي في إطار الخطط الحكومية لتنمية القطاع كأحد روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على التطلعات المستقبلية للمجموعة لتعظيم الاستفادة من زيادة أعداد السائحين، بمعدل سنوي 27% خلال الربع الأول من 2024، ونمو الأنشطة السياحية وارتفاع أسعار التذاكر. وتعتزم المجموعة التوظيف الأمثل لبنيتها الرقمية القوية التي تنفرد بها للاستفادة من التوقعات المعلنة لنمو أنشطة السياحة خلال العام.

كما أشاد سرحان بمواصلة شركة «e-Tax» أداءها المتميز الذي يفوق توقعات الإدارة، وهو ما جعل الشركة تدرس إمكانية توزيع أرباح مستقبلاً، مشيرًا إلى أن استثمار المجموعة بشركة «e-Tax» ساهم في نمو إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية، معربًا عن تفاؤله بزيادة مساهمة تعزيز إيرادات المجموعة بوجه عام خلال الفترة القادمة.

أكد سرحان على التزام المجموعة المتجدد بالمساهمة في الارتقاء بقطاع الزراعة الحيوي في مصر، وفي هذا الصدد، نجحت المجموعة في الانطلاق بمنظومة توزيع الأسمدة إلى مرحلة التشغيل المتكامل خلال الربع الأول من 2024، مع تفعيل بطاقة "ميزة الفلاح" باعتبارها الوسيلة الحصرية للحصول على حصة الأسمدة المدعومة. ومن المتوقع أن تنعكس تلك التطورات على نمو إيرادات إدارة البطاقات خلال العام المقبل. وتتشارك المجموعة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في نفس الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تنظيم عملية توزيع وإدارة الأسمدة سعيًا إلى القضاء على ممارسات الفساد السابقة التي تشمل تخزين الأسمدة المدعومة والتلاعب بأسعارها.

ولفت سرحان إلى مواصلة محفظة استثمارات المجموعة تحقيق نتائج قوية مع نمو أرباحها عامًا تلو الآخر، وهو ما يزيد من تفاؤلنا بنمو عائدات العديد من الشركات التابعة وفي مقدمتها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) وشركة مصر للخدمات الحكومية (e-Serve)، وسيساهم ذلك في تحقيق المجموعة نتائج قوية على مستوى الإيرادات والأرباح خلال الربع الثاني من 2024. وأشار إلى المجموعة بلغت المراحل النهائية لإبرام اتفاقيات مع استثمارين استراتيجيين في شركات بارزة وذلك في إطار تركيزها على تعزيز مكانتها الرائدة بقطاع المدفوعات الرقمية في مصر ومواصلة تقديم قيمة مضافة للعملاء.

وفي إطار حرص المجموعة على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية واقتناص فرص النمو المستقبلية في القطاعات الواعدة وفي مقدمتها قطاع الجمارك، أوضح سرحان أن المجموعة تستهدف في الوقت الراهن تعظيم الاستفادة من التعافي الذي يشهده القطاع على مدار العام الماضي في ضوء التخفيف التدريجي للقيود على الاستيراد التي فرضها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة. وقد رصدت الإدارة مؤشرات إيجابية في القطاع خلال الربع الأول من 2024، تتمثل في اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وزيادة توافر العملات الأجنبية، وتكثيف الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز مستهدفات النمو التي تتبناها المجموعة.

أعرب سرحان عن سعادته بالأداء المتميز للمجموعة خلال الربع الأول من 2024 والذي يضيف فصلاً جديدًا إلى سجلها الحافل بالإنجازات ويؤكد سلامة نموذج أعمالها وتفاني فريق العمل، مؤكدًا تفاؤله بقدرة المجموعة على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً مدعومة بشبكة شراكاتها الاستراتيجية الواسعة مع استمرارها في ابتكار المزيد من الحلول وتعظيم الاستفادة من مختلف الفرص التي ينبض بها السوق المصرية.