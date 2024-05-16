ڤودافون تنفق 7 مليارات جنيه لتقوية الشبكة العام الماضي

خصصت شركة ڤودافون مصر أكثر من 7 مليارات جنيه خلال هذا العام لتقوية الشبكة؛ وذلك انطلاقًا من سعيها لتعزيز تغطية الشبكات في مصر، ولدعم مكانتها القوية في هذا الصدد.

تم رفع إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة إلى 90 مليار جنيه، وبفضل هذه الجهود، حصلت ڤودافون على جائزة أفضل شبكة من حيث التغطية من OpenSignal.

كما استطاعت الشركة تحقيق نمو هائل في الإيرادات وهو ما يعكس قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة وتركيزها على تحقيق التميز والابتكار في كل جانب من جوانب عملها، وقد سجلت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 37.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 55.4 مليار جنيه، خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024.

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر: "لقد تمكنت ڤودافون مصر من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية في العام المالي المنتهي في مارس 2024، وهو ما يعكس ثقة المجتمع المصري في شركتنا التي تخدم هذا السوق الهام منذ 25 عامًا، إننا لم نتمكن فقط من تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الفائت، ولكننا أكدنا أيضًا ريادتنا في العديد من المجالات واستطعنا ترسيخ مكانتنا كأحد أهم شركات القطاع الخاص التي تساهم في تطوير ورقمنة القطاعات الحيوية في مصر بما يتماشى مع استراتيجيتنا التي تضع العميل على رأس أولويتنا."