8 مليون عميل نشط على ڤودافون كاش وعدد العملاء يصل إلى 348 مليون

أعلنت ڤودافون مصر عن نتائجها المالية والتشغيلية المتميزة للعام المالي المنتهي في31 مارس 2024، حيث استطاعت تحقيق نمو هائل في الإيرادات وهو ما يعكس قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة وتركيزها على تحقيق التميز والابتكار في كل جانب من جوانب عملها، حيث سجلت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 37.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 55.4 مليار جنيه مصري.

استطاعت خدمة ڤودافون كاش تمكين ملايين المصريين الذين لا يملكون حسابات بنكية، من الوصول للخدمات المالية الرقمية عبر هواتفهم، حيث وصل عدد مستخدمي المحافظ إلى 8.2 مليون عميل نشط بمعدل نمو بلغ 52.1%.

وانطلاقًا من حرصها على تشجيع العملاء على الاعتماد على أفضل التقنيات من خلال توفير الهواتف الذكية في متناول أيدي الجميع، نجحت ڤودافون مصر بالتعاون مع سامسونج في تصنيع هاتف ذكي محليًا من طراز Galaxy A04s وبسعر مناسب للجميع، حيث بلغ إجمالي إنتاج هذا الهاتف 150 ألف جهاز منذ إطلاقه في يونيو 2023.

من ناحية أخرى، تلتزم ڤودافون مصر بتعزيز القطاعات الحيوية، مما يجعلها رائدة في تكامل الخدمات والحلول الرقمية، خصوصًا في مجال الرعاية الصحية. تقود الشركة عددًا من أضخم مشاريع التحول الرقمي في مصر، بما في ذلك برامج التأمين الصحي الشامل (UHI) ومبادرات لتطوير المستشفيات الجامعية التي تعاونت الشركة معها أيضًا لتقديم أول خدمات الرعاية الصحية السحابية في مصر. تعمل الشركة حاليًا في أكثر من 300 منشأة صحية تخدم أكثر من 6 ملايين مواطن، كما تهدف للتأثير على أكثر من 15 مليون مواطن سنويًا.