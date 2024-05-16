الأحد القادم.. قوافل بيطرية مجانية بقرى المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن تنظيم قافلتين بيطريتين بالمجان ، في قريتي ، (أشروبة ، إبشاق) بمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة على مدار يومي ١٨ و ١٩ مايو الجاري ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، للإهتمام بالثروة الحيوانية من خلال تكثيف القوافل البيطرية المجانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجا ، وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلتين ضمن خطة استراتيجية مسبقة للمديرية، مشيراً ، إلى أن القوافل تجوب القرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى ، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية ، وتقديم والعلاج المجاني، وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين، بالإضافة إلي إجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وكانت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قد نفذت بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ، 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، ومعهد بحوث صحة الحيوان ، وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية ، نفذت 6 قوافل بيطرية مجانية شملت ، مركز مغاغة ، وقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وقرية أبو جرج بمركز بني مزار ، وقرية تانوف بمركز ديرمواس ، وقرية قلوصنا بمركز سمالوط ، وقرية بني عامر بمركز العدوة.

لافتاً عبد العال ، إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية إلي 4464 رأس ماشية ، منها كشف وفحص وسونار لعدد 524 رأس ، وكشف وعلاج طفيليات داخلية لعدد 963 رأس ، وفحص وعلاج طفيليات خارجية لعدد 769 رأس، وعمل 130 عملية جراحية، وتحصين 234 حالة، وتجريع 1198 حالة، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.