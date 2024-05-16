Camilla benedetti رئيسا لمجلس إدارة مجموعة دانييلى للصلب ..و Brussi نائباً للرئيس

علمت " الوفد " إن هناك إتجاها قويا داخل مجموعة دانييلى الإيطالية لتولى " كاميلا بيدينتى " منصب رئيس مجلس إدارة المجموعه خلفا لوالدها الراحل منذ عدة ايام جينابيترو بينديتى .

تعد كاميلا هى الابنه الكبرى لبيدنيتى وكانت تعمل بالمجموعة " له بنتان هما كابيلا 43 عاما ،ومتبلد 13 عاما" .

كانت المجموعه قد اتفقت على تعيين بروسى اليساندرو فى منصب نائب رئيس المجموعه ،وكان بيروسى يعمل فى منصب المدير المالى للمجموعه ،وكان من المقربين جدا لرئيس مجلس الإدارة الراحل جيانبيترو بيدينتى .

كانت " الوفد " قد نشرت تقريرا بالأمس حول رحيل رئيس مجلس إدارة مجموعة دانييلى الإيطالية ،واشارت فى التقرير إلى أن رحيل الرجل فجر الصراعات داخل المجموعة حول الشخصيه التى ستخلف بيدنيتى فى إدارة واحده من أضخم الشركات الصناعية الكبرى فى العالم التى تقوم بإنتاج المعدات والآلات الخاصه بمصانع الصلب . كما أشار تقرير " الوفد " إلى تعرض مشروع مجمع الصلب المتكامل الذى كان يعتزم جيانبيترو بيدينتى إلى إقامته بالمنطقة الإقتصادية بقناة السويس بإستثمارات تصل إلى 4 مليارات يورو بالتوقف نظرا لوفاة بيدنيتى . وفور نشر التقرير تلقت " الوفد " تأكيدات من مسئولين بمجموعة دانييلى تفيد بأن كاميلا الابنه الكبرى لبيدنيتى هى التى ستخلفه فى منصب رئيس مجلس إدارة المجموعه ، وأن مجلس إدارة المجموعه قد وافق على إختيار بيروسى اليساندرو المدير المالى للمجموعه لشغل منصب نائب الرئيس .

وأفادت مجموعة دانييلى أن

كاميلا بيدنيتى درست في الجامعة الكاثوليكية في ساكرو كيوري، وحصلت على شهادة في الاقتصاد والإدارة.قبل انضمامها إلى دانييلي، كما عملت ف كمساعدمدقق أول، ثم كمدقق أول. وكانت مختصه بضمان دقة التقارير المالية للشركة والميزانية وتنسيق فرق التدقيق التي تواجه العملاء. بدأت كاميلا حياتها المهنية في شركة دانييلي في عام 2008 كمراقبة إدارية للشركات التابعة الأوروبية والأمريكية. تمت ترقيتها بعد ذلك إلى منصب المنسق التشغيلي لمشروع الامتثال المسؤول عن تحليل ومراقبة وتحديد الإجراءات العلاجية المتعلقة بتدفقات الشركة وعملياتها. وفي عام 2012 أصبحت رئيسة قسم الحسابات الدائنة ومكتب النقد. وفي عام 2015، كانت مسؤولة عن التطوير التنظيمي لمجموعة دانييلي في مجال الموارد البشرية بهدف تحديد عملية إدارة رأس المال البشري من حيث التطوير التنظيمي والتدريب. وفي عام 2016، تم ترقيتها إلى منصب رئيس الموارد البشرية. .وتم إختيارها عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2015، وعضوا في مجلس إدارة MIP، كلية الفنون التطبيقية في ميلانو - كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال منذ عام 2016 وكذلك عضوًا في اللجنة العلمية لـ MIB في تريست - كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال وقامت دانييلى عام 2017 بتعيينها كنائب لرئيس مجلس الإدارة