العرض التشويقي الأول لـ The Dune: Prophecy يعيد الأحداث إلى الوراء 10000 عام

تنضم خدمات البث هذا الأسبوع إلى الشبكات الخطية في الكشف عن بعض المشاريع القادمة في محاولة لجذب المعلنين. بعد صعود Prime Video إلى اللوحة يوم الثلاثاء، جاء دور Warner Bros. Discovery في الخفافيش يوم الأربعاء. فاجأت الشركة الكثيرين بإطلاق مقطع دعائي لمسلسل Dune: Prophecy، وهو عبارة عن سلسلة مسبقة من Dune مكونة من ست حلقات قادمة إلى Max هذا الخريف.

تدور أحداث الفيلم قبل 10000 عام من أحداث أفلام Dune. تدور أحداث الفيلم حول شقيقتين من Harkonnen تواجهان تهديدًا للإنسانية أثناء إنشاء جماعة الأخوة التي ستصبح في النهاية Bene Gesserit. الكثبان الرملية: النبوءة مبنية على رواية Sisterhood of Dune التي كتبها بريان هربرت وكيفن جيه أندرسون.

المسلسل من بطولة إميلي واتسون، وأوليفيا ويليامز، وترافيس فيميل، وجودي ماي، ومارك سترونج الرائع دائمًا. يجعل المقطع الدعائي العرض يبدو واسع النطاق بشكل مناسب، على الرغم من أنك ستحتاج إلى الانتظار بضعة أشهر أخرى حتى يصل.

في هذه الأثناء، ستتمكن قريبًا من مشاهدة Dune: Part Two على Max (على الرغم من أننا نوصي بمشاهدة هذه الملحمة المثيرة على شاشة عملاقة إذا كانت لا تزال معروضة في مسرح قريب منك). الجزء الثاني قادم إلى خدمة البث الأسبوع المقبل، في 21 مايو.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الوقت مبكرًا جدًا لإصدار مقطع دعائي للموسم الثاني من The Last of Us، على الرغم من أن WBD قد أصدرت الصور الرسمية الأولى. لقطات جويل (بيدرو باسكال) وإيلي (بيلا رمزي) لا تكشف الكثير، لكن محبي اللعبة الثانية في السلسلة قد يتعرفون على تلك الأضواء الخيالية خلف عرف جويل الرائع. سيعود The Last of Us على HBO وMax في عام 2025، ونأمل أن يكون ذلك في الأول من يناير.