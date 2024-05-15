آبل تقدم ميزة تتبع العين إلى أجهزة iPhone وiPad الحديثة

قبل اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول هذا الأسبوع، تصدر شركة Apple مجموعتها السنوية النموذجية من الإعلانات حول ميزاتها المساعدة. العديد منها مفيد للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لها أيضًا تطبيقات أوسع. على سبيل المثال، يساعد برنامج Personal Voice، الذي تم إصداره العام الماضي، في الحفاظ على صوت الشخص أثناء التحدث. يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك المعرضين لخطر فقدان صوتهم أو لديهم أسباب أخرى لرغبتهم في الاحتفاظ بتوقيعهم الصوتي لأحبائهم في غيابهم. اليوم، تقدم Apple دعمًا لتتبع العين للطرز الحديثة من أجهزة iPhone وiPad، بالإضافة إلى اختصارات صوتية قابلة للتخصيص، وملمس الموسيقى، وإشارات حركة السيارة، والمزيد.

ميزة تتبع العين مدمجة لأجهزة iPhone وiPad

الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في المجموعة هي القدرة على استخدام الكاميرا الأمامية على أجهزة iPhone أو iPad (على الأقل تلك التي تحتوي على شريحة A12 أو الأحدث) للتنقل في البرنامج دون الحاجة إلى أجهزة أو ملحقات إضافية. مع تمكين هذا، يمكن للأشخاص النظر إلى شاشتهم للتنقل عبر عناصر مثل التطبيقات والقوائم، ثم الاستمرار في تحديد عنصر ما.

هذا الإيقاف المؤقت للتحديد هو شيء تسميه Apple Dwell Control، والذي كان متاحًا بالفعل في مكان آخر في النظام البيئي للشركة كما هو الحال في إعدادات إمكانية الوصول في Mac. يجب أن تستغرق عملية الإعداد والمعايرة بضع ثوانٍ فقط، ويعمل الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز على فهم نظرتك. وستعمل أيضًا مع تطبيقات الطرف الثالث منذ الإطلاق، نظرًا لأنها طبقة في نظام التشغيل مثل Assistive Touch. نظرًا لأن Apple تدعم بالفعل تتبع العين في نظامي التشغيل iOS وiPadOS مع توصيل أجهزة كشف العين، فإن الأخبار اليوم هي القدرة على القيام بذلك دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

اختصارات صوتية لتسهيل التحكم بدون استخدام اليدين

تعمل Apple أيضًا على تحسين إمكانية الوصول إلى عناصر التحكم الصوتية الخاصة بها على أجهزة iPhone وiPad. يستخدم مرة أخرى الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز لإنشاء نماذج مخصصة لكل شخص يقوم بإعداد اختصار صوتي جديد. يمكنك إعداد أمر لكلمة أو عبارة واحدة، أو حتى لنطق (مثل "Oy!" ربما). سوف يفهم Siri هذه الأمور وينفذ الاختصار أو المهمة المحددة لك. يمكنك تشغيل تطبيقات التشغيل هذه أو تشغيل سلسلة من الإجراءات التي تحددها في تطبيق Shortcuts، وبمجرد الإعداد، لن تضطر أولاً إلى مطالبة Siri بالاستعداد.



هناك تحسين آخر في التفاعلات الصوتية وهو "الاستماع إلى الكلام غير النمطي"، والذي يستخدم أجهزة iPhone وiPad التعلم الآلي على الجهاز للتعرف على أنماط الكلام وتخصيص التعرف على الصوت الخاص بها وفقًا لطريقتك الفريدة في النطق. يبدو هذا مشابهًا لبرنامج Project Relate من Google، والذي تم تصميمه أيضًا لمساعدة التكنولوجيا على فهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النطق أو الكلام غير المعتاد بشكل أفضل.

ولبناء هذه الأدوات، عملت Apple مع مشروع إمكانية الوصول إلى الكلام في معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة في جامعة إلينوي أوربانا شامبين. ويتعاون المعهد أيضًا مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Google وAmazon لمواصلة التطوير في هذا المجال عبر منتجاتهم.

اللمسات الموسيقية في Apple Music والتطبيقات الأخرى

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع، توفر Apple اللمس لمشغلات الموسيقى على iPhone، بدءاً بملايين الأغاني على تطبيق الموسيقى الخاص بها. عند تمكينها، ستقوم اللمسات الموسيقية بتشغيل النقرات والأنسجة والاهتزازات المتخصصة جنبًا إلى جنب مع الصوت لجلب طبقة جديدة من الإحساس. وسيكون متاحًا كواجهة برمجة التطبيقات (API) حتى يتمكن المطورون من توفير إمكانية وصول أكبر إلى تطبيقاتهم أيضًا.

المساعدة في السيارات - دوار الحركة وCarPlay

يحتاج السائقون ذوو الإعاقة إلى أنظمة أفضل في سياراتهم، وتعالج Apple بعض المشكلات من خلال تحديثات CarPlay. يأتي التحكم الصوتي ومرشحات الألوان إلى الواجهة للمركبات، مما يسهل التحكم في التطبيقات عن طريق التحدث ولأولئك الذين يعانون من إعاقات بصرية لرؤية القوائم أو التنبيهات. ولتحقيق هذه الغاية، يحصل CarPlay أيضًا على دعم النص العريض والكبير، بالإضافة إلى التعرف على الصوت للضوضاء مثل صفارات الإنذار أو التزمير. عندما يتعرف النظام على مثل هذا الصوت، فإنه سيعرض تنبيهًا في أسفل الشاشة لإعلامك بما سمعه. يعمل هذا بشكل مشابه لميزة التعرف على الصوت الموجودة في Apple في الأجهزة الأخرى مثل iPhone.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من دوار الحركة أثناء استخدام أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم في المركبات المتحركة، فإن ميزة جديدة تسمى Vehicle Motion Cues قد تخفف بعضًا من هذا الانزعاج. منذ دوار الحركة هو القاعدة نظرًا للصراع الحسي الناتج عن النظر إلى المحتوى الثابت أثناء وجودك في مركبة متحركة، تهدف الميزة الجديدة إلى محاذاة الحواس المتضاربة بشكل أفضل من خلال النقاط التي تظهر على الشاشة. عند التمكين، ستحدد هذه النقاط الحواف الأربعة لشاشتك وتتأرجح استجابةً للحركة التي تكتشفها. إذا تحركت السيارة للأمام أو تسارعت، فإن النقاط ستتأرجح للخلف كما لو كانت كرد فعل على زيادة السرعة في هذا الاتجاه.

تحديثات أخرى لإمكانية الوصول إلى Apple

هناك الكثير من الميزات القادمة إلى مجموعة منتجات الشركة، بما في ذلك Live Captions في VisionOS، ووضع القارئ الجديد في Magnifier، ودعم طريقة برايل متعددة الأسطر، ولوحة التتبع الافتراضية لأولئك الذين يستخدمون Assistive Touch. ليس من الواضح بعد متى سيتم طرح جميع هذه التحديثات المعلنة، على الرغم من أن شركة Apple قامت تاريخياً بتوفير هذه الميزات في الإصدارات القادمة من نظام التشغيل iOS. مع انعقاد مؤتمر المطورين WWDC بعد بضعة أسابيع فقط، فمن المحتمل أن يتم إصدار العديد من أدوات اليوم رسميًا مع نظام التشغيل iOS التالي.