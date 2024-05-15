مانشستر يونايتد يتقدم على نيوكاسل بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، متقدما بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مؤجلات الجولة 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف اللاعب كوبي ماينو في الدقيقة 31 من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.



وبدأ مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بتشكي يضم كل من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: وان بيساكا، كاسيميرو، إيفانز ودالوت

الوسط: ماينو، ماكتوميناي، فيرنانديز وأمرابط

الهجوم: ديالو وجارناتشو

فيما بدأ نيوكاسل مباراته امام مانشستريونايتد بتشكيل ضم كل من::

حراسة المرمى: دوبرافكا

الدفاع: تريبيير، كرافث بيرن وهال

الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف وأندرسون

الهجوم: جوردون، أليكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي.