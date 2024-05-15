Threads يحصل على برنامج التحقق من الحقائق الخاص به

قد يكون هذا بمثابة صدمة لك، لكن الأشياء التي يضعها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي ليست دائمًا صادقة - لقد أذهلت عقلك حقًا، أليس كذلك؟ ونتيجة لذلك، قد يكون من الصعب على الأشخاص معرفة ما هو حقيقي دون سياق أو خبرة في مجال معين. وهذا جزء من السبب الذي يجعل العديد من المنصات تستخدم فريقًا لتدقيق الحقائق لمراقبة ما تتم مشاركته (في كثير من الأحيان يبدو الأمر كما لو كانوا يراقبون). الآن، حصلت Threads على برنامج خاص بها للتحقق من الحقائق، حسبما أعلن آدم موسيري، رئيس Instagram والشخص الفعلي المسؤول في Threads. لقد شارك لأول مرة خطط الشركة للقيام بذلك في ديسمبر.

صرح موسيري أن Threads قامت بذلك "مؤخرًا" حتى يتمكن مدققو الحقائق التابعون لجهة خارجية من مراجعة وتقييم أي محتوى غير دقيق على النظام الأساسي. قبل هذا التحول، كانت Meta تقوم بإجراء عمليات التحقق من الحقائق على Facebook وInstagram ثم مطابقة "المحتوى الزائف شبه المتطابق" الذي شاركه المستخدمون على Threads. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير بالضبط إلى متى بدأ البرنامج أو ما إذا كان عالميًا.

ثم هناك مسألة معرفة مدى فعاليتها حقًا. كان لدى فيسبوك وإنستجرام بالفعل مدققون متخصصون للحقائق، ومع ذلك فقد انتشرت المعلومات الخاطئة عبر المنصات. قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - ومع حدوث الانتخابات والصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم - هل من المبالغة أن نطلب بعض التحقق الصارم من الحقائق من شركات وسائل التواصل الاجتماعي؟