باريس سان جيرمان يتقدم على نيس بهدفين في الشوط الأول

انهى فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول من مباراته أمام نظيره فريق نيس، متقدما بهدفين مقابل في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب اليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.



سجل هدف باريس سان جيرمان الاول اللاعب برادلي باركولا في الدقيقة 18 وأضاف يورام زاجي الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وسجل هدف نيس اللاعب محمد علي شو في الدقيقة 32 لينتهي الشوط بتقدم باريس بهدفين لهدف.

وبدأ فريق باريس سان جيرمان مباراته ضد فريق نيس في الدوري الفرنسي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: نافاس .

خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سولير ، فيتينيا، ايميري.

خط الهجوم: ، راموس، باركولا، لي كانغ إن.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70، بينما يتواجد فريق نيس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة.