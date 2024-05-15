حملة قومية للقضاء على القوارض وناقلات الأمراض بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، جهودها في تنفيذ فعاليات "الحملة القومية للقضاء علي القوارض والحشرات".

وذلك ضمن خطة المديرية ، في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض ، من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن "الحملة القومية للقضاء علي القوارض والحشرات" بدأت يوم الأحد12 مايو ، وتنتهى يوم الإثنين20 مايو الجاري، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين من الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.

واوضحت الدكتورة رندا محمد خيرى ، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ، أن ادارة مكافحة ناقلات الأمراض وجميع أقسامها على مستوى المحافظة ، تقوم بتنفيذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة ، والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات داخل المدن وخارجها ، وخاصة في الأماكن عالية الكثافة ، مشيرةً ، إلى متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني ، على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة.

جديرا بالإشارة ، أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة في محافظة المنيا ، قد اعلنت عن تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، للحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

وأوضحت الدكتورة رندا خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا ، أنه جرى مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض ، بمساحة 57183 كم2 ، بإستخدام أجهزة الضباب ، ومواتير الرش والرشاشات ، ومكافحة القوارض ، بمساحة 32155 كم2 ، وتعفير مساحة 17435كم2 ، لمكافحة الحشرات بإستخدام المبيدات.

وأضافت رندا خيري ، أنه تم رش مساحة 2420400 م من المياه ، لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا ، وفحص 10902عينة دم عشوائية ، وفحص 67480 مجرى مائي بأطوال 92320.5 كم ، وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا ، وأشارت مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ، إلى أنه تم عمل علاج ميكانيكي لـ552 مجرى مائي بأطوال 1593.5كم ، وعلاج 22 مجرى مائي بأطوال 47.5 كم ، وفحص 596181 عينة بالعيادات الخارجية ، و1278912 عينة عشوائية على مستوى المحافظة ، و 208346 عينة ضمن أعمال المسح الميدانى لنسبة 10% من سكان الريف ، في إطار مكافحة البلهارسيا.

وأوضحت ، أن المفحوصين طفيليات معوية بلغ عددهم 814766، و 40544 حالة طفيليات معوية، وتم علاج 72031 حالة طفيليات معوية و 248 حالة بلهارسيا، وتنفيذ 929 زيارة إشرافية، ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات محافظة المنيا الصحية، كما تم تنفيذ 24 تدريبا عمليا على أعمال مكافحة البلهارسيا و20 تدريبا على مكافحة الملاريا و12 تدريبا على مكافحة القواقع، و 12 تدريبا على مكافحة ناقلات الأمراض.