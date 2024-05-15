الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا .. المراكز التكنولوجية تعمل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء ملفات التصالح

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية ،  لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وتطبيق لائحته التنفيذية.

 

 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية تعمل علي مدار الساعة ، لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ، ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي ، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الانجاز أولاً بأول ، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح ، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لإستقبال طلبات التصالح ، مؤكداً على تضافر كافة الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة ، والتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي ، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح.

 

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تابع اللواء احمد السايس رئيس المركز ، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، مؤكداً السايس ، على تقديم الدعم اللازم وكافة أوجه التيسيرات أمام المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، تفقد محمد عبد الغني رئيس المركز ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل ، في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء، مشيرا ، إلى أن الوحدة المحلية ، وضعت لوحات ارشادية داخل مقر المركز وخارجه ، تشمل المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .

 

وتُهيب المحافظة المواطنين ، بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة ، لإستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.

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