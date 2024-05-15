إل جى تكشف عن أحدث ابتكارتها فى أنظمة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء

أزاحت شركة إل جى الستار عن أخر ابتكارتها فى مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء، فى جناح العرض الخاص بالشركة فى إطار فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقةHVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، المُقام خلال الفترة من الاثنين 13 مايو إلى الأربعاء 15 مايو الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة.

تميز جناح العرض الخاص بإل جى بالمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، باستعراضه لأخر إصدارات الشركة وأحدث حلولها التكنولجية العالمية فى مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، مما اتاح لزوار المعرض من الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي إمكانية الإطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع، جانب الوفود الأجنبية المدعوة من قل المعرض الدولى للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

أتى نظام وحدة المناولة، و الذى تقوم إل جى بتصنيعه فى مصر لأول مرة بدلاً من استيراده من كوريا، على رأس المنتجات المعروضة فى جناح إل جى، توافقاً مع إهتمام الحكومة المصرية بدعم الدور المهم الذي يقوم به التصنيع المحلى فى قطاع التبريد والتكييف، بالإضافة إلى عدد من النُظم و الحلول عالية الجودة و الموفرة للطاقة التى تتميز الشركة بانتاجها عالمياً ومنها نظام VRF Multi V والمتميز بصغر حجم وحداته الداخلية بمختلف إصدارتها، مبرد الطرد المركزى الموفر للطاقة والمحافظ على البيئة، وحدات تكييف دكت المخفية والقادرة على تقديم حلول تبريد غير مرئية تتناسب مع الاستعمالات التى تتطلب جمالاً فى الديكورات الدخلية وغيرها من المنتجات.

قال حسام الدين منصور، المدير التنفيذى لقطاع التكييفات المركزية بشركة إل جى مصر: " يُعد المعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO احد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا المجال، ولذلك تفتخر إل جى بمشاركتها الإستراتيجية فى الدورة الثامنة من المعرض والتى تستهدف التصدير فى المقام الأول، وهو ما يتوافق مع الأولويات الحالية للشركة وخططها التوسعية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولذلك تعتبر تلك المشاركة فرصة هائلة للاستفادة من الطفرة الصناعية والاقتصادية التى يشهدها المجال فى السوق المصرى حاليًا".

و على هامش المعرض، يُعقد عدد من الندوات حول مستقبل صناعة التبريد واستعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها بالإضافة إلى الدور المهم الذى يلعبه القطاع الاقتصاد القومي حالياً ومستقبلاً، خصوصًا مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.