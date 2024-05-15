حملة مكبرة بحي غرب أسيوط لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات على الطريق العام بحي غرب مدينة أسيوط ضمن الحملات الدورية التي يتم شنها لتحقيق الانضباط في الشارع الأسيوطي والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والتي تتسبب في أزمات مرورية والزحام وذلك تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون لافتاً إلى العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار متابعة المستمر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات المحال التجارية والمقاهي والأسواق التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة وشدد على استمرار الحملات للتصدي لهذه لظاهرة الاشغالات وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تتسبب في إعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي مطالبًا باستمرار المتابعة اليومية وتكثيف الحملات لمنع عودة الإشغالات والقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة.

من جانبه أوضح عيون إبراهيم رئيس حي غرب إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط تم شن حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والبروزات أمام المحلات والأكشاك المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة بمشاركة كرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوي نائبا رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والمرافق ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة واستهدفت الحملة شوارع (بين الجناين – ميدان المحطة – ميدان الشهد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" - شارع الجيش أسفل الكوبري – مجمع مواقف الأزهر - شارع المستشفى الجامعي" القصر ، الإصابات "- شارع المكتبات – ميدان المجذوب) وأسفرت عن ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيهات على الأرصفة وعدد من فتارين بيع المأكولات والمشروبات والإشغالات المتنوعة حيث تم إيداع المضبوطات مخازن الحي ومصادرتها واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات مؤكداً على استمرار هذه الحملات وشنها دورياً لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها لتحقيق الانضباط والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالي للشوارع.