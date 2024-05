سيكون لدى Sony PlayStation قريبًا رئيسان تنفيذيان

أعلنت شركة Sony Interactive Entertainment (SEI) عن هيكل قيادي جديد يضع شخصين مسؤولين عن أجزاء مختلفة من أعمالها. سيصبح هيدياكي نيشينو، الذي يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس مجموعة تجربة المنصات، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المنصات في SIE بدءًا من الأول من يونيو.

وفي نفس اليوم، سيتولى هيرمن هولست منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الاستوديو في SIE بعد يشغل منصب نائب الرئيس الأول ورئيس استوديوهات PlayStation.

يتولى المديران التنفيذيان مهامهما بعد أن قرر جيم رايان ترك مقعده كرئيس تنفيذي لشركة SEI في مارس. وعندما أعلن رحيله، قال إنه يجد "صعوبة متزايدة" في التوفيق بين حياته المنزلية في المملكة المتحدة وعمله الموجود في الولايات المتحدة.

ساعد رايان في ترسيخ تواجد الشركة في أوروبا وأشرف على إطلاق PlayStation 5 وسط الوباء. سيكون كل من نيشينو وهولست مسؤولين أمام الرئيس التنفيذي المؤقت هيروكي توتوكي، الذي سيتراجع خطوة إلى الوراء ويواصل دوره كرئيس مجلس إدارة SIE بالإضافة إلى الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات والمدير المالي لشركة Sony Group Corporation.

يقود نيشينو حاليًا الفريق الذي يطور كافة الخبرات والتقنيات الخاصة بخدمات ومنتجات PlayStation. وسيستمر في تحمل المسؤولية عن ذلك، لكنه سيشرف أيضًا على عمل الشركة مع ناشرين ومطورين خارجيين.

سيكون Nishino مسؤولاً عن العمليات التجارية لشركة SIE، بما في ذلك المبيعات والتسويق لجميع أجهزة PlayStation وخدماتها وملحقاتها أيضًا.

وفي الوقت نفسه، كان Hulst يرأس الجهود المبذولة لتطوير المحتوى عبر وحدات تحكم PlayStation وأجهزة الكمبيوتر. وهو أيضًا مسؤول عن تطوير تعديلات ألعاب الفيديو للأفلام والتلفزيون، مثل The Last of Us. وفي المستقبل، سيكون "مسؤولاً عن التطوير والنشر والعمليات التجارية لمحتوى الطرف الأول لـ SIE."